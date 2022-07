Aitana, Camilo, Harry Styles, Camila Cabello... 44 éxitos para darte un 'break'

Llega el verano y todos necesitamos ese ansiado descanso después de un largo invierno esforzándonos, estudiando y trabajando. Te traemos una playlist llena de canciones para que disfrutes de ese break que tanto hace falta, y qué mejor que con música.

Si quieres un ratito de música y relax no pueden faltar Easy On Me de Adele, I'll Never Not Love You de Michael Boublé, Justo Cuando El Mundo Apriete de Viva Suencia y Leiva y Llamada Perdida de Morat.

Si necesitas animarte About Damn Time de Lizzo, Pegao de Camilo, Bam Bam de Camila Cabello y Tacones Rojos de Sebastián Yatra no pueden faltar en tu lista de reproducción.

Para bailar como si no hubiese un mañana Formentera de Aitana y Nicki Nicole, Todo de Ti de Rauw Alejandro, Don't Go Yet de Camila Cabello y Provenza de Karol G son las canciones perfectas.

Pero si prefieres un plan de chill como jugar a las cartas o hacer repostería las canciones ideales para tener de fondo son As It Was de Harry Styles, Bad Habits de Ed Sheeran, Libertad de Nil Moliner o Blinding Lights de The Weeknd.

¡Coge tus cascos y dale al play para no perderte los éxitos que hemos preparado para ti!