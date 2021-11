Aitana, Camilo, Nil Moliner, Wally López... 42 canciones que no puedes perderte esta semana

Se viene una nueva semana cargada de música y con muchas novedades en nuestra selección de propuestas.

Doja Cat aterriza con Woman, Christina Aguillera se une con Pa Mis Muchachas, el tema que canta en español, y Camilo y Evaluna suman Indigo, la canción que lleva el título de su próximo hijo o hija (aún no se sabe). También llega Shouse con Love Tonight y Ewan McVicar con Tell Me Something Good.

Esta semana repite el nuevo éxito de La Pegatina y la última canción de Adele. Pol Granch nos trae De Colegio, Majestic sigue sonando con Rasputin y Måneskin pisa fuerte con Beggin.

Aitana, Dani Fernández, Wally Lopez, Ed Sheeran, Farrukos... se suman con sus últimos éxitos, y tampoco faltan Álvaro de Luna y Nil Moliner, protagonistas de los próximos showcases de Europa FM.

¿Quieres más? Dale a play y lánzate a bailar.