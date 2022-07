Camila Cabello, Dani Fernández, Aitana, Camilo... 44 éxitos para sobrellevar la ola de calor

Las altas temperaturas no nos dejan vivir, y salir de casa se ha convertido en un deporte de riesgo debido a las altas temperaturas. Te dejamos 44 temas para que puedas disfrutar del fresquito del ventilador desde casa.

Nada mejor para huir del calor que la buena música. No pueden faltar en tu playlist Libertad de Nil Moliner; Justo cuando el mundo apriete, de Viva Suecia y Leiva; Dile a los demás, de Dani Fernández y El bueno acaba mal de Blas Cantó. ¡Y si sales a la calle no te olvides del protector solar!

Algunos temazos perfectos para una tarde de piscina para combatir el calor son Blinding Lights, de The Weeknd; Bam Bam, de Camila Cabello; As It Was, de Harry Styles y Stay, de The Kids Laroi y Justin Bieber.

Mientras paras a picar algo fresquito puedes seguir disfrutando de hits como Maybe you're the problem, de Ava Max; ABCDEFU de Gayle; Kriño, de Pol Granch o Te Felicito de Shakira y Rauw Alejandro.

Por último no podían faltar las canciones más fiesteras para prepararte antes de irte de party cuando hayan bajado las temperaturas: Formentera de Aitana y Nicki Nicole; Provenza de Karol G, Pegao de Camilo, Todo de ti de Rauw Alejandro o Tacones Rojos de Sebastián Yatra.

¡Dale al play y disfruta de la mejor música!