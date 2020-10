Cambio Climático: 15 canciones sobre la importancia de tener conciencia ecológica

La música sirve como catalizador de los anhelos y luchas de cada generación. Una de las más importantes batallas que tiene que librar ahora el ser humano -una vez superemos el duro bache de la crisis del coronavirus-, es hacer frente a lo inevitable: nuestro planeta se está calentando. Algo que no sería una novedad si lo miramos en años geológicos, pero que resulta ser una auténtica catástrofe por la velocidad a la que se está produciendo dicho aumento de temperatura, es especial desde la industrialización llevaba a cabo por el Homo Sapiens en las últimas centurias.

La supervivencia de las especies del planeta -las que aún sobreviven-, de las plantas, los ecosistemas de nuestros océanos, el aire y, por tanto, nosotros mismos, está en entredicho. Queda poco tiempo para tratar de ralentizar un proceso que avanza a pasos agigantados y que está poniendo en peligro la habitalidad de la Tierra. Por eso debemos tomar conciencia de la situación y poner todos los medios a nuestro alcance para revertir, en la medida que podamos, los efectos del cambio climático.

Y para hacernos recapacitar y recordarnos la gravedad de este problema, cada 24 de octubre se conmemora en todo el mundo el 'Día Internacional contra el Cambio Climático', una fecha instaurada por la ONU para sensibilizar sobre el peligro que conlleva el calentamiento global.

En esta línea, desde europafm.com queremos rescatar algunas de las canciones dedicadas a la Tierra y a la devastación que está suponiendo nuestro tiempo sobre el frágil ecosistema en el que vivimos. Desde Justin Bieber a Billie Eilish, pasando por Miley Cyrus, Coldplay , Maná o Michael Jackson, son muchos los artistas que han brindado su voz y su música a la mayor lucha a la que se enfrenta la Humanidad, y que será decisiva en los próximos años: el cambio climático.

Así, encontramos versos como estos de Billie Eilish en 'All the good girls go to hell': "Man is such a fool / Why are we saving him? / Poisoning themselves now / Begging for our help, wow! / Hills burn in California / My turn to ignore ya / Don't say I didn't warn ya" ("El hombre es tan estúpido / ¿Por qué lo estamos salvando? / Envenenándose ahora / Rogando por nuestra ayuda / Las colinas arden en California / Es mi turno para ignorarte / No digas que no te lo advertí"); o el grito desesperado de Maná en su '¿Dónde jugarán los niños?': "¿Dónde diablos jugarán / Los pobres niños? / Se está pudriendo el mundo, ya no hay lugar / La Tierra está a punto de partirse en dos / El cielo ya se ha roto, ya se ha roto el llanto gris / La mar vomita ríos de aceite sin cesar".

Os proponemos una playlist con 15 de las canciones más comprometidas con la ecología y el cambio climático: