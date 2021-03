Un viaje a través de la música: de Nueva York a Brasil, pasando por Madrid y Compostela

Cuando la monotonía se vuelve inevitable, la cultura abre puertas y ventanas invisibles. Tu mente está llena de recuerdos, imágenes, sensaciones, olores... Escuchar música es la mejor manera de volver a sentir ese hormigueo, como quien invoca a una bestia para que salga a pasear sin cadenas.

Bañarse en el mar, secarse con una toalla mientras tiritas, la brisa fresca, un bocadillo con algo de arena, el pelo mojado goteando, un helado de postre... Volver a casa y ducharse, arreglarse, salir a cenar, caminar por el paseo marítimo, besarse... Todos los grandes momentos de nuestra vida tienen banda sonora.

La música es capaz de transportarte a ese momento, a ese lugar... Y gracias a ella recuerdas lo que sentías de una manera casi tan nítida como el mismo día que lo viviste. Ya lo dijo Bad Bunny: "Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción".

La música te permite viajar, te lleva a ese destino donde ya estuviste o al que sueñas con ir. Hay canciones con sabor a ciudad como Copenhague de Vetusta Morla o Madrid de Pereza, y otras que te llevan a espacios concretos como Finisterre de Rayden o directamente a un país como Bolivia de Jorge Drexler. Los cuatro temas forman parte de este viaje en forma de canción para el que no hacen falta maletas y sólo se necesitan ganas de dejarse llevar.

La lista incluye Barcelona de Ed Sheeran o la homónima de George Ezra, dos temas tranquilos y melódicos que invitan a descubrir callejones adoquinados, pequeños balcones, calles estrechas, plazas llenas de palomas y una arquitectura tan singular como las decenas de grandes artistas que vivieron en la ciudad Condal.

Novedades Carminha nos llevan hasta Compostela en A Santiago Voy, una versión del tema de Los Tamara que destila ahora unos calientes aires de pop tropical que hace las delicias de todos los gallegos en la diáspora que echan de menos su tierra. Y también a Santiago se viaja en el tema que lleva el nombre de la capital gallega de Fredi Leis.

Hasta Hawái nos transporta Maluma con su último éxito, un tema que llega a esta playlist con casi 700 millones de reproducciones. Quién fuera uno de los protagonistas de la canción para ir a "Hawái de vacaciones"... Y ya que sube la temperatura, ¿por qué no darse una baño en las playas de brasil al ritmo de Joao Gilberto y su canción The Girl From Ipanema?

Un viaje no es un viaje sin una parada en Nueva York. Y ahí entra el mítico New York, New York de Frank Sinatra y Empire State of Mind de Alicia Keys y Jay Z.