Katy Perry cumple 36 años, ¡lo celebramos repasando sus 20 mejores canciones!

Sin duda 2020 pasará a la historia por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, este año también nos ha traído alegrías y sino que se lo digan a Katy Perry, que ha dado a luz por partida doble: su hija Daisy y su álbum Smile.

Hoy, 25 de octubre, la artista cumple 36 años y en Europa FM lo vamos a celebrar repasando sus éxitos y con sus 20 mejores hits.

La cantante nació en Santa Bárbara, en California (Estados Unidos) y saltó a la fama en 2008 con 'I Kissed a Girl' y 'Hot N Cold', sus dos primeros singles de su álbum debut One of the Boys.

Se mantuvo en lo más alto de las listas de ventas gracias a segundo trabajo discográfico, titulado Teenage Dream (2010) y formado por hits como 'California Gurls', 'Firework' o 'Last Friday Night'.

En 2012 siguió saboreando el éxito con canciones como 'Part of Me' o 'Wide Awake' y, continuó encabezando las ventas con su tercer álbum, Prism, lanzado en 2013.

Durante ese año, Katy Perry nos hizo bailar con 'Road' y 'Dark Horse' y, cuatro años después, en 2017, publicó su cuarto disco, Witness y triunfó con temas como 'Swish Swish'.

Sin embargo, la artista empezó a notar una bajada de ventas y durante tres años únicamente estuvo lanzando singles, como 'Never Really Over' o 'Small Talk'.

Ahora, en 2020, Katy Perry ha vuelto por todo lo alto. A pesar de ser un año extraño, la cantante lo está aprovechando al máximo y ha publicado Smile, su nuevo álbum que supone su regreso a su sonido pop más convencional -y también más maduro- después del descalabro en cifras de ventas de Witness (2017).

Semanas antes de su publicación podíamos escuchar adelantos como 'Never Worn White' (con la que anunció su embarazo y que dejó fuera del disco), 'Daisies' o 'Smile', además de 'What Makes a Woman', un himno de empoderamiento dedicado a su hija.

Y es que este año Katy Perry se ha estrenado como mamá y ha tenido su primera hija, Daisy Dove Bloom, con Orlando Bloom.