Dua Lipa: "Hay muchas canciones y no puedo esperar para enseñároslas"

Aunque todavía faltan unos meses para que se publique el primer álbum de Dua Lipa, la artista británica se dejó caer por la capital española para ofrecer a la prensa un showcase privado el pasado 29 de marzo.

La sala Gunilla de Madrid, ubicada en una de las arterias más concurridas de la ciudad, se vistió de gala para recibir a una aprendiz de diva que a sus 21 años poco tiene que envidiar a otras artistas primerizas como Camila Cabello.

"He tenido mucha suerte de tener esta oportunidad en mi carrera", confesaba la cantante en su entrevista con Juanma Romero, presentador de ¿Me Pones?.

Con una exagerada puntualidad británica, Dua Lipa subió al escenario y comenzó un show que, a pesar de dejar un muy buen sabor de boca entre el público, se hizo corto. Aun así, el repertorio de la cantante, que todavía es algo escaso, gustó a la mayoría de influencers y expertos musicales que tuvieron el privilegio de disfrutar de un directo íntimo e irrepetible. La artista conectó con el público desde el minuto uno. Dua Lipa dejó ver su lado más personal y amable, mostrando una actitud cercana con los fans, bailando y disfrutando con ellos.

"Es bonito saber que la gente me escucha y que me apoya, y me hace trabajar para hacerlo mejor, para demostrar a toda la gente que creyó en mí que tenía razón. Cuando quiero descansar, tomarme un respiro, me voy a casa con mi familia, me gusta estar con mis amigos. Me gusta poder relajarme y dormir cuando tengo la oportunidad", aseguraba la artista británica.

Dua Lipa en su showcase privado en Madrid / Europa FM

Dua Lipa demostró en apenas treinta minutos que su torrente de voz es real y que tiene el descaro necesario para desenvolverse en el escenario como una auténtica estrella. Con 'Be The One' y 'Blow Your Mind', sus temas insignia, la artista se vino arriba y transformó la pequeña sala en un auténtico festival pop.

"Mis influencias abarcan un abanico muy amplio, y van desde los temas que escuchaba mi padre a los artistas pop que he escuchado posteriormente. Cuando me mudé a Kosovo con 11 años, escuché mucho hip hop, así que es una mezcla de todos esos géneros. Hay muchas canciones y no puedo esperar para enseñároslas", explica en la entrevista.

Enfundada en un minivestido rosa satinado y una chocker negra, Dua Lipa promete convertirse no sólo en una tendencia musical. La cantante de origen albano-kosovar tiene todas las papeletas para posicionarse como un auténtico icono de moda, con un estilo diferente, personal y rompedor. Muchos la catalogan como la sucesora de Lana Del Rey, pero la verdad es que lo de esta chica es tan original como interesante.

El momento más personal llegó con 'Thinking Bout You', un tema íntimo que provocó que el silencio inundase la estancia. Parecía que no iba a ser posible, pero la voz de Dua Lipa brillaba todavía más con el público en calma.

"Encontrar algo que realmente represente quién soy en cada momento de mi vida creo que es una de las batalla más duras" , aclaraba la artista.

Sin duda, Dua Lipa ha dejado en listón alto en un showcase en el que ha demostrado que a pesar de su juventud, tiene más tablas que muchas de las artistas consagradas del panorama musical actual. Contagió su energía y vitalidad sin apenas esfuerzo y cuando se fue, el público tenía ganas de más.

La cantante volverá a nuestro país el próximo mes de julio, donde la podremos ver compartir escenario en FIB con artistas de la talla de The Weeknd o Red Hot Chili Peppers. Su álbum debut verá la luz el próximo 2 de junio.