Ayuso: 'Chernóbil no sucedió en la Comunidad de Madrid, sucedió gobernada por ustedes'

En la Asamblea de Madrid, el portavoz de Más Madrid -Pablo Gómez Perpinyà-, comparaba la Puerta del Sol, la sede del Gobierno regional, con Chernóbil, asegurando que es "el Chernóbil de Europa".

A lo que la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha respondido con un contundente: "Chernóbil no sucedió en la Comunidad de Madrid, sucedió gobernada por ustedes". ​

Recordemos que esta mañana en la Asamblea, Ayuso hacía referencia al acuerdo adoptado este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud -plasmado en una orden ministerial publicada en el BOE- asegurando que acudirá a los tribunales para recurrir dicha resolución por considerarla "alegal": "Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora eso sí, iremos a los tribunales como ya hicimos con el pase de fase para defender los intereses de los madrileños", porque si no avisa Ayuso volveremos "a esas colas del hambre que ustedes multiplican por defecto".

Tras semanas de desencuentros con el gobierno madrileño, el Ministerio de Sanidad desbloqueaba este miércoles las restricciones a la movilidad en Madrid y otros nueve municipios de la región, al obtener el apoyo de trece Comunidades Autónomas a su plan de medidas para frenar los contagios de COVID-19.

Los criterios para aplicar estas restricciones pasan por una incidencia de contagios superior a 500 por 100.000 habitantes en 14 días, 10% de positivos en las PCR realizadas, y ocupación superior al 35% de las UCI.

Estas nuevas medidas afectaría a Madrid y otros 9 municipios de la región. La Comunidad tiene ya 45 zonas restringidas, pero estas nuevas medidas afectarían al 82% de su población.