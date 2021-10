Billie Eilish se salta el protocolo real

Billie Eilish confesó haberse saltado el protocolo real cuando conoció a los duques de Cambridge, Guillermo y Katte Middleton. Según ha confesado la artista en el programa Jimmy Kimmel Live!, los nervios le traicionaron y olvidó algunos pasos.

Como recordaréis, Billie ha sido la encargada de cantar el tema principal de Sin tiempo para morir, la última película de James Bond, que cierra el ciclo de cinco largometrajes protagonizados por Daniel Craig. La cantante asistió a la gala del estreno en Londres, a Finneas O'Connell, su hermano y compañero de escritura. Allí, la pareja conoció al príncipe William, Kate Middleton, el príncipe Carlos y Camilla, duquesa de Cornualle.

Traté de (seguir las reglas). Lo estaba planeando. Eran tan normales. No me hicieron sentir como, ‘Oh, tengo miedo. No puedo hablar con ellos’”, confesó Billie Eilish