Camila Cabello lanza su versión de 'I'll be home for Christmas'

Seguimos con el furor de los villancicos, como no podía ser de otra manera cuando nos acercamos tanto a la Navidad. La última cantante en promocionar su homenaje a la celebración ha sido Camila Cabello, que nos ofrece un villancico muy especial. La artista de 24 años se acuerda de sus raíces mexicanas cada vez que puede (su padre es de México) y con su versión de I'll be home for Christmas deja buena muestra de ello.

Camila Cabello le imprime la tonada latina a este clásico navideño y, para hacerlo más potente aún, lo hace rodeada de mariachis. Además, la intérprete quiso compartir con sus seguidores un fragmento de su participación en el especial navideño, conocido como Christmas in the city, que presenta el músico Michael Bublé.

Y, por si a alguien le quedaba alguna duda, Camila ha querido ratificar el compromiso que tiene con su herencia latina con estas bonitas palabras:

“Quería rendir homenaje a mi herencia mexicana con esta versión navideña de I’ll be home for Christmas, Luis MiRey lo hizo primero y en español, pero quería llevarlo a una audiencia que normalmente no llega a escuchar la belleza de la música de mariachi. Mucho amor a México y por la música bella de mi país! ¡Feliz Navidad! Espero que disfruten este cover que ya está disponible en Amazon music!”.