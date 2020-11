Críticas a Fernando Simón por su comentario "jocoso" sobre "las enfermeras infecciosas"

El Consejo General de Enfermería ha pedido la reprobación del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, por sus "comentarios sexistas, vejatorios y primitivos" sobre las enfermeras.

En un comunicado, el Consejo, que representa a más de 316.000 enfermeras y enfermeros en España, indica que durante una charla online entre Simón y los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou, hubo "un momento de desinhibición machista y retrógrado".

En el vídeo, publicado en la red, se puede ver como uno de los hermanos le dice a Fernando Simón: "no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infeccionas o las enfermeras infecciosas" mientras que el director del CCAES responde riéndose: "No les preguntaba (a las enfermeras) si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

El Consejo General de Enfermería exige "a Simón y a los montañistas una disculpa inmediata o se verán obligados a solicitar su reprobación parlamentaria y su posterior cese por parte del Gobierno". Además, también exponen que "a los deportistas, también se les solicita una rectificación pública".

La vicepresidenta primera del Consejo General de Enfermería de España, Pilar Fernández, ha declarado que "las palabras de estos tres interlocutores ya se desacreditan por sí mismas y son del todo impropias de un experto científico y dos deportistas de élite, perfiles que tienden a ser un ejemplo para nuestros jóvenes, a quienes les están haciendo un flaco favor", añade que "este tipo de comentarios, chistes y chascarrillos son un atentado contra la dignidad de la mujer y contra la dignidad de una profesión sanitaria imprescindible para nuestro sistema sanitario". Y expresa que las enfermeras están siendo fundamentales "en la gestión de la emergencia sanitaria mundial que supuestamente gestiona Fernando Simón, el mismo que se burla de ella y la menosprecia".

Por otro lado, Fernández también ha manifestado que "las enfermeras llevamos décadas luchando por deshacernos de todas las imágenes y estereotipos machistas y retrógradas, los mismos que durante tantos años nos han perseguido injustamente por el mero hecho de ser un colectivo sanitario mayoritariamente femenino".

Por último, el Consejo recalca que Fernando Simón "tenga la decencia de pedir disculpas de forma inmediata, reconozca la improcedencia de sus comentarios, chascarrillos y chistes y se abstenga de volver hacerlos nunca más". Y, expresan que si no es así, están "dispuestas a poner en marcha una recogida de firmas para pedir al Parlamento la reprobación pública de Fernando Simón y al Gobierno su cese inmediato".