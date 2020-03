Denunciado por ‘alquilar’ perros “para pasear humanos” en A Coruña

El autor de la oferta es un vecino de A Coruña que trabaja "como paseador", y según la denuncia, dispondría de diferentes razas de perros para "alquilar" y poder salir de casa durante el confinamieto por coronavirus.

La Guardia Civil ha publicado un tuit con la foto de la denuncia y el siguiente texto: "#NoTieneGracia Guardias civiles de #Acoruña denuncian a un hombre que alquilaba vía RRSS a sus perros para que otras personas se saltasen la limitación de libertad de circulación paseándolos durante el Estado de Alarma. #EsteVirusLoParamosUnidos".

"Me ofrezco para pasear humanos estos 15 días. Bali", podemos leer en un cartel colgado del cuello de unos de los animales, usado como reclamo en redes sociales.

NO LO COMPARTAS, DENUNCIA

Mónica Cubeiro, de la web Somos Petfriendly, cometa que llamó a la Patrulla Verde de la Policía Local "y de ahí me derivaron a la Nacional. Presenté denuncia en el Seprona y me puse en contacto con el Ayuntamiento y con Patrimonio Natural de la Xunta. Lo que no quiero es que la gente, al hacer capturas de pantalla para recriminar actos como este y compartirlas en sus redes, como han hecho algunas clínicas veterinarias de A Coruña, lo que le están haciendo es dar más publicidad".

No son pocos los que están aprovechando el permiso excepcional para salir de casa a pasear a sus perros durante el estado de alarma, para cometer un abuso e incluso algo tan cuestionable como el "alquiler" de animales en acogida. "Hay algunos dueños que se están dedicando a salir 20 veces al día con sus perros, como los hay que van varias veces a comprar tabaco al estanco", añade Cubeiro.

DENUNCIA Y MULTAS DE ENTRE 500 Y 5.000€

La Guardia Civil ha denunciado al autor de esta 'oferta' por ir en contra de la norma impuesta estos días de confinamiento, animando a los ciudadanos a saltarse 'la cuarentena'. Sin embargo, el denunciado publicó de nuevo en redes sociales otros anuncios similares, por lo que las denuncias serán remitidas a la Subdelegación del Gobierno por incumplimiento de las normas del estado de alarma, así como a la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta por incumplir la normativa de bienestar animal.

Las multas por este tipo de incumplimiento, oscilar entre los 500 y los 5.000 euros. Y no solo por ofertar el servicio, sino por hacer uso de él, podrías enfrentarte a una sanción. "El Ayuntamiento ahora te pide que lleves la documentación del perro y que justifiques que eres el propietario", recuerda Cubeiro.

👉 Estas son las multas por sacar al perro saltándose las normas del estado de alarma

Y recuerda que tener perro, no es una 'carta blanca' para salir a la calle, irte a pasear varios kilómetros, hacer running o aprovechar para 'socializar' con otros viandantes. A continuación, recordamos las normas y medidas de higiene que debes mantener con tu perro durante el estado de alarma.

NORMAS PARA PASEAR AL PERRO

Las normas para pasear a los perros, son las siguientes:

1. Han de ser paseos cortos, lo estrictamente necesario para cubrir las necesidades fisiológicas del animal.

2. No debe tener contacto con otras personas o animales.

3. Llevar una botella de agua con detergente para limpiar posteriormente la orina, así como una bolsas para recoger las heces.

4. Priorizar los horarios de menor afluencia de gente en las calles.

También hay normas concretas, publicadas por la Dirección General de Derechos de los Animales, sobre la alimentación del resto de animales domésticos, que puedes consultar aquí.

La vulneración de estas normas, puede acarrear multas, que pueden verse agravadas por la actitud en caso de desobediencia o desacato a la autoridad. En concreto, hacer caso omiso o resistirse a las órdenes de los agentes, puede llevar aparejada una multa de 601 a 30.000 euros.

No son pocos los ciudadanos que han sido amonestados por encontrarse lejos de su domicilio, con la excusa de sacar a paser al perro, o transitando los parques que han sido clausurados por seguridad, lo que supone multas de entre 100 y 600 euros.

RECOMENDACIONES RESPECTO A MASCOTAS

Aunque no hay por el momento evidencia científica confirmada de que los animales domésticos transmitan el COVID-19, sí está prohibido que se acerque a otro animal o a otra persona, como pasa entre los humanos. Comportamientos que podrían considerarse de riesgo o daño grave para la salud de la población, y que podrían multarse con entre 3.001 y 60.000 euros, o hasta 600.000 euros, si se considera muy grave. Recordamos, por tanto las recomendaciones generales respecto a las mascotas:

En caso de estar en cuarentena (prevención) :

1. Lavarse las manos y evitar tocarse ojos, nariz y boca, al acariciar al animal.

2. Limpiar con gel desinfectante las almohadillas y la cola del animal al subir a casa.

En el caso de personas positivas en coronavirus:

1. Dejar, en la medida de lo posible, el cuidado de mascotas a otra persona que esté sana.

2. Usar utensilios nuevos para el animal.

3. Si no puedes dejar al animal con otra persona, recuerda limpiarte las manos habitualmente, usar mascarilla y evitar el contacto físico.

4. Desinfectar los elementos de la mascota tales como correa o demás material relacionado.

¿Qué debes hacer con tu mascota si das positivo en coronavirus?

Consulta aquí las recomendaciones del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COVM) en caso de que demos positivo en coronavirus, y vivamos con una mascota en casa.