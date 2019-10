Desarma y abraza a su alumno, que quería suicidarse con una escopeta en el instituto

El joven estudiante del Parkrose High School de Portland, en Estados Unidos, pensaba quitarse la vida, cuando su entrenador Keanon Lowe, logró impedirlo de forma heroica. Según los informes, Ángel Granados-Díaz, que tiene problemas de salud mental, quería suicidarse delante de sus compañeros de clase en lugar de hacerlo en casa "para evitarle ese momento" a su madre.

'The Oregonian' desvela que el joven no pretendía hacer daño a otros alumnos, pero Keanon Lowe, ignorando las intenciones de su alumno, solo pensó en salvarle: "En ese momento, sentí compasión por él. Muchas veces, especialmente cuando eres joven, no te das cuenta de lo que has hecho hasta que ha pasado". En el vídeo podemos ver el memento en que logra desarmarlo y acaban dándose un abrazo.