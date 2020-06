Se hunde la terraza de una vivienda por el peso de una piscina hinchable

Este 2020 tendrá lugar la noche de San Juan más atípica y descafeinada, ya que la mayoría de los municipios costeros han cerrado el acceso a las playas para impedir aglomeraciones que pongan en riesgo la salud de los vecinos. No habrá hogueras, pero eso no quiere decir que la noche más corta del año no tenga que ser festejada.