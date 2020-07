Karol G confirma que tiene coronavirus: "Me di cuenta de que tenía el COVID y no lo quise hacer público"

Karol G se hizo la prueba en Miami junto a su prometido, pero afortunadamente el artista puertorriqueño ha dado negativo. Según fuentes cercanas a la pareja, la cantante "no tiene idea de cómo se enfermó, pues ha sido muy cuidadosa, respetando inicialmente la cuarentena y posteriormente las normas de distanciamiento social y uso de máscaras".

Para evitar preocupar a su familia y a sus fans, Karol G prefirió no dar la noticia, publicando en sus redes sociales vídeos grabados días antes, ya al parecer "se está sintiendo bastante mal", según las propias fuentes, en declaraciones recogidas por varios medios estadounidenses.

"Mis papás ayer entraron en un caos horrible porque ellos no sabían", comentaba la cantante de 'Tusa' en un directo en sus redes sociales tras ser criticada por algunos seguidores al filtrarse la noticia.

"Toda esa noticia se ha vuelto un caos. Hace, más o menos, dos o tres semanas, me di cuenta que tenía el covid y no lo quise hacer público por muchas razones. No lo quise hacer público porque mis papás estaban lejos de aquí. No lo quise hacer público porque no quise preocupar a nadie. En mi familia somos personas que lo hacemos todo muy juntos y de haber sido otro momento lo más probable es que mis papás hubieran estado acompañándome porque siempre lo hacen, simplemente no quise darles esa preocupación a ellos, que están lejos de mí, que no podíamos estar juntos", comentaba.

"No sé cómo se filtró la noticia, no sé si fue la persona que nos hizo la prueba, pero mi decisión fue no hacerlo público por eso, porque salía además mi sencillo, que ya estaba programado, y ninguna de mis intenciones era que la noticia fuera que tenía el virus y no mi canción", añadía la cantante que acaba de lanzar 'Ay, Dios mío'.

Esta es la razón por la que la colombiana apenas ha dado entrevistas para promocionar su reciente lanzamiento, el primer sencillo en solitario que publica este año.

Además, como comentábamos al principio de la noticia, al dar negativo su prometido Anual AA, Karol G ha tenido que abandonar el piso que comparten para evitar exponerlo al virus, y se alojará en otro durante la cuarentena.

LOS ARTISTAS LATINOS QUE HAN PASADO LA COVID-19

La artista colombiana se suma así al creciente número de famosos músicos latinos que han contraído la enfermedad durante lo que va de este mes de julio.

La semana pasada Prince Royce confesaba una historia similar pues, aunque él dio positivo, su esposa, la actriz Emeraude Toubia, no se contagió.

No tuvieron la misma suerte los artistas Chiquis Rivera y su esposo Lorenzo Méndez, quienes anunciaron que tienen La COVID-19 y muchos de sus síntomas.

Florida, el estado de EEUU donde se encuentra Miami y donde está la residencia de la pareja, batió este domingo el récord nacional de nuevos casos de COVID-19 al sumar 15.300 confirmados, según el recuento del Departamento de Salud que ya eleva la cifra total a 269.811 contagios y 4.242 muertes por la enfermedad, 95 en las últimas 24 horas.

Considerado el cuarto estado por contagios del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en EEUU, Florida tiene en estos momentos 18.271 personas ingresadas en centros médicos. Y el país roza la escalofriante cifra de 140.000 víctimas mortales por la enfermedad.