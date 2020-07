Karol G presenta 'Ay DiOs Mío!', su primera canción propia en 2020

Karol G forma parte de una generación de artistas femeninas que está cambiando por completo la música urbana y el reaggeton. Siempre empoderando a la mujer en sus letras, no hay compañero de la industria que se resista a pedirle una colaboración.

Uno de sus últimos grandes éxitos ha sido Tusa, lanzada a finales de 2019 junto a Nicki Minaj que se ha convertido en uno de los temas estrella de este confinamiento.

Pero ahora llega el momento en el que la artista colombiana ha querido sacar su primer tema propio en 2020 después de varias colaboraciones, 'Ay DiOs Mío!'.

Tal como explicó en un vídeo en Instagram presentando el tema, esta canción estaba prevista para abril, pero debido a la difícil situación que estábamos viviendo en numerosos países debido a la pandemia de coronavirus, consideró que no era el momento: "Con todo lo que estaba pasando sentí que no era el momento. Lo que estaba pasando en el mundo y en mi vida personal".

Tres meses después, Karol cree que es el momento "de llenar todo de buena vibra", y aquí tenemos 'Ay DiOs Mío!':

El videoclip con el que ha acompañado el tema lleva un colorida estética en tonos pastel con elementos que nos remiten a finales de los 90 e inicio de los 2000. Desde el móvil rosa con tapa, los dos mechones en el flequillo que están volviendo a poner de moda otras celebrities como Kim Kardashian, Dua Lipa o Bella Hadid; o la tipografía utilizada.

LETRA DE 'AY DIOS MIO! DE KAROL G

Ovy On The Drums

Yo no te estaba buscando, babe

Pero cuando coincidimos, bebé

Fue una cosa que yo no sé

Tú fuiste conquistándome

Y en tus ojos yo lo noté

Que tú querías y yo también

Entre botellas de Rosé

Nos fuimos calentando

Tu man me escribió (Oh), y me dijo a mí (A mí)

Que le gustaban toda' mis cancione' (Eh, eh)

Y yo le dije: "Ay, dios mío, qué rico, dios mío"

Luego me dijo (Oh) que le gusté yo (-té yo)

Que conmigo quiere tener relaciones, eh

Y yo le dije: "Ay, dios mío, qué rico, dios mío"

"Ay, dios mío, qué rico, dios mío" (Mmm)

"Ay, dios mío, qué rico, dios mío" (Yeh)

"Ay, dios mío, qué rico, dios mío" (Qué rico)

"Ay, dios mío, qué rico, dios mío" (Qué rico)

Él me jaló y me dijo: "Ven pa'cá" (Oh; ah)

Yo le dije "lento", y me hizo tra-tra

Yo sé que lo notó y no pude evitar

Dejar de mirarlo (Ah), y me hizo (Y me hizo, ah)

Él me invitó a salir a bailar (Ah-ah)

Un perreíto de eso' bien anormal (Eh-eh)

Cuando me fui él me mandó a buscar (Oh)

Y yo no pude, no (No), decirle que no

Tu man me escribió (Oh), y me dijo a mí (A mí)

Que le gustaban toda' mis cancione' (Eh, eh)

Y yo le dije: "Ay, dios mío, qué rico, dios mío"

Luego me dijo (Oh) que le gusté yo (-té yo)

Que conmigo quiere tener relaciones, eh (Eh, eh, ah)

Y yo le dije: "Ay, dios mío, qué rico, dios mío"

"Ay, dios mío, qué rico, dios mío" (Mmm)

"Ay, dios mío, qué rico, dios mío" (Yeh)

"Ay, dios mío, qué rico" (Qué rico)

"Ay, dios mío, qué rico" (Qué rico)

Él me invitó a salir a bailar (Ah-ah)

Un perreíto de eso' bien anormal (Eh)

Cuando me fui él me mandó a buscar (Oh)

Y yo no pude, no (No), decirle que no

No pude, no (No), decirle que no

No pude, no, decirle que no (No)

Ay, dios mío, qué rico, dios mío

Tu man me escribió (Oh), y me dijo a mí (A mí)

Que le gustaban toda' mis cancione' (Eh, eh)

Y yo le dije: "Ay, dios mío, qué rico, dios mío"

Luego me dijo (Oh) que le gusté yo (-té yo)

Que conmigo quiere tener relaciones, eh (Eh)

Y yo le dije: "Ay, dios mío, qué rico, dios mío" (Ah)

Y yo le dije: "Ay, dios mío, qué rico, dios mío"

"Ay, dios mío, qué rico"