Katy Perry y Alesso estrenan la canción 'When I'm Gone'

Luego de varios meses de ausencia, Katy Perry regresa a la escena musical, acompañada del DJ Alesso Drop, con la canción When I'm Gone. Fue el pasado 20 de diciembre cuando Katy Perry anunció a través de Twitter que lanzaría una nueva canción junto al músico. La noticia tomó desprevenido a todo el mundo, ya que significaba el retorno de Katy Perry después del período de descanso que se había tomado para cuidar a su hija.

El día 10 de enero se estrenará el videoclip de When I'm Gone durante el descanso de CFB Play Off, que es el campeonato de fútbol americano universitario de Estados Unidos. El vídeo se podrá ver en televisión, pero, inmediatamente, después pasará a estar disponible en las plataformas digitales. Hasta el momento, la canción supera las 96 mil visitas en YouTube y los fanáticos de Katy Perry y Alesso no pueden esperar a ver el vídeo oficial.

El fin al parón de Katy Perry

El pasado 26 de agosto de 2020, Katy Perry y Legolas (perdón, Orlando Bloom) se convirtieron en padres y, por eso, Katy decidió tomarse un parón en su carrera musical, hasta ahora, para volver con toda su energía. Por lo pronto, Katy Perry ha terminado y empezado el año de manera notable. La cantante ha inaugurado su residencia en Las Vegas, un show llamado Perry Playland, donde ha dejado muy claro el talento que lleva dentro y por el que se llevará más de 140 millones de euros.