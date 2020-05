Madrid estudia permitir que los bares saquen las barras a la calle para evitar aglomeraciones

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha defendido este miércoles que solo se sacarán barras de bares a la calle si logran hacerlo compatible con evitar aglomeraciones, lo que se hará "ganando espacio público".

"Vamos a combatir que haya aglomeraciones y vamos a hacerlo compatible con el hecho de que se pueda seguir desarrollando actividad económica porque esta ciudad lo necesita", ha señalado Villacís durante un acto, ante preguntas enviadas telemáticamente por los periodistas.

Además, ha apuntado que esta medida no está aprobada, sino que está "sobre la mesa y está siendo objeto de debate" y ha argumentado que "no podemos vivir de espaldas al hecho que de puertas adentro no van a poder trabajar y solo van poder trabajar de puertas afuera".

CRÍTICAS DE LOS VECINOS

La propuesta de sacar las barras de los bares a la calle en la fase 2 ha despertado críticas de la oposición y de asociaciones vecinales que consideran "que va en contra de las más básicas medidas de distanciamiento social".

"Acciones temerarias para tratar de salvar la hostelería nos pueden llevar a un nuevo confinamiento, que impacta negativamente en todas las actividades económicas", advierte la FRAVM en un comunicado, donde rechaza la ampliación de terrazas haciendo uso del espacio para aparcar salvo en calles con varios carriles de circulación.

Los vecinos no quieren que las terrazas "resten espacio al peatón ni prolonguen sus horarios de apertura de tal forma que perjudiquen el descanso de la vecindad" y piden ampliar la distancia mínima de pasos en las aceras de 2,5 metros a 3 metros.

El Ayuntamiento debatirá estas medidas con organizaciones vecinales en una por videoconferencia y participarán Villacís y la concejal delegada de Coordinación Territorial, Silvia Saavedra (Cs) mientras que las asociaciones vecinales invitadas son de los distritos de Centro, Chamberí, Arganzuela y Retiro.

Los vecinos afean que hasta ahora los encuentros mantenidos hayan sido con hosteleros y temen que "ya esté todo el pescado vendido" y la reunión solo permita "recoger información de un plan ya elaborado y procesado, gestado al margen de ellos".

Desde el Consistorio madrileño van con idea de "escucharles, conocer todas sus demandas y ver cómo se pueden conjugar los intereses de todas las partes que se van a ver implicadas en esta ".