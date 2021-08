Los triunfadores de OnlyFans: estos son los 10 famosos que más ganan en la plataforma

Uno de los sitios de internet que ha triunfado por todo lo alto en los últimos meses ha sido, indudablemente, OnlyFans. Esta plataforma surgió como un lugar en el que creadores de contenido de todo tipo podían subir material no publicado a cambio de una cuota mensual. De esta forma, cantantes y actores, por ejemplo, podían obtener beneficios de fotos y vídeos propios de los rodajes o grabaciones.

Sin embargo, el negocio pronto tomó un giro distinto e inesperado: los usuarios, famosos o no, empezaron a publicar y cobrar por material erótico o pornográfico. Y esto supuso un crecimiento económico tremendo para ellos, por supuesto, pero también para OnlyFans, que pasó de ser una desconocida a manejar cantidades enormes de dinero.

Para hacernos una idea: el porcentaje que la plataforma se queda de cada transacción es un 20% y, según Bloomberg, repartieron más de 2.000 millones de dólares a los creadores de contenidos. Haciendo cuentas, si se quedan con ese porcentaje resulta que se ha generado un beneficio de unos 500 millones de dólares. Pero todo esto puede cambiar en octubre, cuando entre en vigor la nueva política que prohíbe el contenido erótico y pornográfico.

Pero ¿quiénes son los famosos que más dinero generan? ¿Y cuánto ganan en OnlyFans? Este es el Top Ten.

1. Blac Chyna

Blac Chyna // Getty Images

Es la principal triunfadora de la plataforma. Blac Chyna, una figura que surgió de un reality show estadounidense (Keeping Up With The Kardashians), es además empresaria en el mundo de la cosmética y la moda. Gracias a subir fotos subidas de tono en OnlyFans está generando cerca de 22 millones de dólares al mes. Casi nada.

2. Bella Thorne

Bella Thorne // Getty Images

La actriz de 23 años está considerada como la causante principal del cambio de política de OnlyFans al ganar un millón de dólares en 24 horas inflando los precios de sus fotos. Además, hubo muchísimas quejas al respecto porque en varias de esas fotos no daba lo que prometía, lo que le costó a la plataforma un gasto masivo en devoluciones de compras. Eso sí, pese a todo la estadounidense gana aproximadamente unos 13 millones de dólares mensuales.

3. Cardi B

Cardi B // Getty Images

La rapera y actriz Cardi B es una de las pocas personalidades de esta lista que no publica material erótico. Ella crea sus beneficios vendiendo material no publicado de las grabaciones de sus videoclips y canciones, fundamentalmente de su tema WAP. Esto le ha garantizado unos ingresos de más de 10 millones al mes.

4. Tyga

Tyga // Getty Images

El primer hombre de la lista. El rapero Tyga, expareja de Blac Chyna, se ha retirado recientemente de OnlyFans. Él también se beneficiaba de crear contenido erótico, por lo que ha decidido crear su propia plataforma para este material. Eso sí, hasta la fecha había conseguido unos ingresos mensuales de más de ocho millones.

5. Mia Khalifa

Mia Khalifa // Instagram

La exactriz pornográfica Mia Khalifa ha sido otra personalidad que ha sabido aprovechar el tirón de OnlyFans vendiendo su propio material erótico. Ya ha dejado el mundo del cine para adultos, pero esto le sirve como una fuente de ingresos extra nada desdeñable: la ahora streamer y modelo cobra unos siete millones mensuales.

6. Erica Mena

Erica Mena // Getty Images

La actriz Erica Mena se ha hecho célebre por sus apariciones en videoclips de hip-hop y, principalmente, por su participación en el reality documental Love & Hip-Hop, donde trabaja desde 2018. Su contenido en la plataforma también es erótico, y en su canal llegó a aparecer con su ahora exmarido Safaree Samuels. Sus ingresos mensuales de OnlyFans están cerca de los cinco millones de dólares.

7. Pia Mia

Pia Mia // Getty Images

Pia Mia comenzó su carrera musical en YouTube, subiendo vídeos cantando con una amiga. En 2013 conoció al productor de Chris Brown, y desde entonces no ha parado de crecer. Entró en OnlyFans en septiembre de 2020, compartiendo también contenido erótico, y ha logrado unos ingresos de casi 2,5 millones al mes.

8. Safaree Samuels

Safaree Samuels // Getty Images

Otro hombre, Safaree Samuels, exmarido de Erica Mena, también ha conseguido una buena parte de sus beneficios compartiendo material íntimo. Safaree es rapero y presentador de televisión, pero además de esto ha consolidado su imperio con OnlyFans, plataforma de la que obtiene unos dos millones al mes.

9. Megan Barton-Hanson

Megan Barton-Hanson // Getty Images

La inglesa Megan Barton-Hanson saltó a la fama cuando participó en el reality show Love Island. Eso le ayudó a acumular más de un millón y medio de seguidores en Instagram, una comunidad que le ha servido para sumar unos ingresos superiores al millón de dólares mensuales compartiendo material erótico suyo.

10. Casanova

Casanova // Getty Images

El rapero Casswell Senior, más conocido como Casanova, decidió unirse también a esta plataforma en abril del año pasado. Su contenido también es pornográfico, y sus ingresos han subido por encima del millón de dólares al mes.