¿Podremos ir a la piscina este verano? Fernando Simón responde a esta duda

El plan de desescala presentado la semana pasada daba un poco de esperanza a la población al ver, con unas fechas orientativas, cuando podríamos ir recuperando la normalidad en los diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana.

Dividido en cuatro fases, no se espera que todas se produzcan al mismo tiempo en las diferentes provincias o zonas sanitarias. Las Comunidades Autónomas deben presentar sus propuestas al Gobierno quincenalmente para solicitar o no pasar a la siguiente fase y llegar a un consenso con Sanidad.

Esta situación deja una gran incógnita sobre qué podremos hacer y qué estará prohibido este verano. Si bien en un hipotético caso de que no hubiese ningún repunte de contagios se alcanzaría una "nueva normalidad" a finales de junio, lo cierto es que ya vemos como ciudades como Madrid y Barcelona tienen dificultades para pasar a la fase 1.

Al enigma sobre si se podrá ir a las playas y de qué manera este verano, se suma otro similar, el de las piscinas. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Sanidad, ha aclarado esta duda.

Tras explicar que las piscinas suelen abrir a mediados del mes de junio, Simón advierte que quizá no todas las provincias llegarán a tiempo para abrir sus piscinas en esas fechas habituales: "Dependerá de cómo evolucione cada territorio. No sé si en todos los territorios para esas fechas estaremos en la misma situación y creo que tenemos que valorarlo con prudencia y día a día", y añade "A mí me encantaría que se abrieran, por supuesto. Nos estamos enfrentando a un virus que nos ha puesto en una situación muy complicada y debemos de ser un poquito prudentes".