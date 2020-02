Seguridad alimentaria: advierten que estas pizzas pueden ser peligrosas para alérgicos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) ha lanzado una advertencia a través de su página web sobre la presencia de leche no declarada en unas pizzas, algo que podría ser muy peligroso para alérgicos.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una alerta sobre los productos de la marca finlandesa NO CHEESE, especializada precisamente en productos sin leche ni derivados lácteos.

Se ha advertido a la población sobre la presencia de leche no declarada en las etiquetas de las pizzas, donde se deben reseñar todos y cada uno de los ingredientes del producto. Así, la agencia advierte a los alérgicos a la lactosa que se abstengan de consumir estos productos. Para el resto de la población son seguros.

En España, los lotes afectados se han distribuido en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Además, se han comercializado en Barbados, República Checa, Islas Malvinas (Falkland), Grecia, Irlanda, Islandia, Isla de Man, Jersey, Malta, Noruega, Santa Elena y Tailandia.

Los productos afectados son:

NO CHEESE Houmous Style Sauce Pizza (peso 284 gramos)

NO CHEESE Mediterranean Garden Pizza (382 gramos)

NO CHEESE Italian Garden Pizza (382 gramos)

NO CHEESE Houmous Pizza (284 gramos)

NO CHEESE PASTIES. 2 no Cheese and Onion Pasties (360 gramos).