The Weeknd anuncia la fecha del lanzamiento de su nuevo disco

El nuevo álbum de The Weeknd ya es oficial. Se titula Dawn FM y se lanzará al mercado el próximo 7 de enero, tal y como lo ha anunciado la estrella canadiense en sus redes sociales. ¿Hay mejor manera para empezar el 2022? El disco es su primer lanzamiento, desde que el cantante nos maravillara con su exitoso After Hours, del pasado marzo de 2020.

The Weeknd ha lanzado el aviso como acostumbra, con la publicación de un vídeo en el que hay que adivinar buena parte de lo que allí se ve. En el nuevo material, el músico aparece envejecido por momentos, ¿qué nos querrá decir?

Además, en uno de los primeros planos del vídeo, podemos leer claramente la siguiente frase para entrar en la inminente propuesta del cantante: "Un nuevo universo sónico de la mente de The Weeknd". Ahora solo hay que dejarse llevar, ¿verdad?

El avance de 'Dawn FM'

Y mucho ojo con el vídeo, porque hay que estar muy atentos a la lista de coprotagonistas: Quincy Jones, Tyler, The Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never, ¡y el actor Jim Carrey! El clip concluye con una voz en off muy potente, que dice: “Ahora estás escuchando 103.5: Dawn FM. Has estado en la oscuridad durante demasiado tiempo, es hora de caminar hacia la luz y aceptar tu destino con los brazos abiertos ". El cantante no defrauda con nada de lo que hace y seguro que su próximo disco será un exitazo.