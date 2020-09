La Universidad Autónoma de Barcelona investiga a un profesor por dar clase sin mascarilla y pedir a los alumnos que no la lleven

El Consejo de Estudiantes de Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha denunciado en las redes sociales que un docente "presiona a las alumnas para que no sigan el protocolo del Covid ; no permite el uso de mascarilla ni de gel hidroalcohólico y se niega a llevar mascarilla" . El Rectorado y los servicios jurídicos ya están investigando los hechos.

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) está investigando a uno de sus profesores después de que el Consejo de Estudiantes de Educación denunciara en la red que "un docente negacionista presiona a las alumnas para que no sigan el protocolo del Covid" y "no permite el uso de mascarilla ni de gel hidroalcohólico y se niega a llevar mascarilla".

Los alumnos del consejo escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación han publicado un comunicado en que expresan que se sienten "desesperados por los comportamientos llevados por el docente" que ha amenazado "a los alumnos/as a suspenderlos si siguen el protocolo Covid". Además, aseguran que "les obliga a entrar en clase en grupos mezclados, sin mascarilla y sin gel hidroalcohólico".

En su publicación, los estudiantes manifiestan que el profesor también "hace propaganda negacionista por el correo institucional". En su denuncia, añaden frases que supuestamente ha dicho el docente: "Si queréis llevar mascarillas en mis clases, deberéis firmar un papel conforme no me hago responsable de lo que os pueda pasar mientras la lleváis" o "No voy a respetar medidas absurdas impuestas por un experimento social masivo".

laSexta ha podido hablar con algunos de los alumnos de este docente, que ya había sido advertido por el rectorado. Virgina Luzón, la vicerrectora de Comunicación de la UAB, ha declarado que se le ha pedido que "abandone el campus".