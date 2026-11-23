La artista catalana ha subido un video a sus redes sociales en el que le pide a los jóvenes que voten a la izquierda el 29 de noviembre.

Bad Gyal se encuentra en uno de los momentos profesionales de mayor reconocimiento.Tras recibir dos nominaciones en los Latin Grammy 2026 y debutar en el escenario junto a Daddy Yankee, la artista ha querido levantar la voz antes de las elecciones.

A una semana del 29N, la cantante de Da Me ha subido un vídeo a redes sociales en el que está yendo a dejar su voto por correo e insta a los jóvenes a votar a la izquierda. "Espero que toda la gente joven esté votando a la izquierda porque podemos estar muy jodidos por lo menos durante cuatro años", ha dicho.

Alba Farelo también ha cargado contra ciertas bromas que circulan en redes."Se han hecho muchas bromas sobre 'me gustaría hablar con Trump, me gustaría hablar con Hitler'. Con las gorritas de 'Make Spain Great Again' y todo esto. No es momento de hacer bromas", ha concluido.

En el vídeo también ha cuestionado la posición existente sobre ciertos temas: "Necesito que toda la gente joven entienda que los problemas de este país no son la inmigración que viene a buscar un futuro, no son las políticas de integración, de mejora, no son los impuestos. Entendamos los problemas reales".

Poco después de compartir el vídeo, ha subido un texto aclarando ciertos aspectos. "Quiero aclarar que soy consciente del problema de las tasas de autónomos, del problema que tenemos con los servicios públicos como sanidad, transporte o educación y hay que seguir presionando". También ha hablado de mejorar las leyes que defiendan a las mujeres y al colectivo LGTBIQ+ y del "cambio total que necesitan los procesos para obtener papeles".