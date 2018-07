El número de artistas confirmados para el Bilbao BBK Live 2014 continúa creciendo. A las incorporaciones previas de nombres de la talla de Franz Ferdinand, Phoenix , John Newman, Foster The People , Vetusta Morla, The Lumineers, The Black Keys , Bastille, MGMT o White Lies se suman ahora The Prodigy o Skaters, entre otros.

FECHAS: 10, 11 y 12 de julio

ARTISTAS RELEVANTES:

The Black Keys

Franz Ferdinand

Phoenix

The Prodigy

Jack Johnson

Bastille

Foster The People

MGTM

The Lumineers

Vetusta Morla

Crystal Fighters

John Newman

Conor Oberst

Los Enemigos

Frank Turner & The Sleeping Souls

White Lies

El Columpio Asesino

Future Of The Left

Dorian

Bleachers

John Talabot (DJ Set)

Allen Stone

Kuroma

Belako

Izal

Chet Faker

The 1975

Elliott Brood

LA M.O.D.A

Dawes

Skaters

Parquet Courts

Eskean Kristö

(más artistas por confirmar)

PRECIO:

Bono 3 días: 105€ + gastos (6€)

·Bono 3 días + acampada: 110€ + gastos (6€)

·Entrada de día: 52€ + gastos (6€)

SERVICIOS:

- Zona de acampada



MÁS INFORMACIÓN:

bilbaobbklive.com

@bilbaobbklive

CÓMO LLEGAR