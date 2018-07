Cantantes que diseñan ropa: grandes éxitos y fracasos

Beyoncé, Rihanna, Jay Z , Madonna, Jessica Simpson , Justin Timberlake, Bono de U2... son muchos los cantantes que se han atrevido a adentrarse en el mundo de la moda, pero no todos han tenido el mismo éxito. ¿Quieres saber cuales han sido los grandes éxitos y fracasos?

Es habitual que los cantantes sean referencia del mundo de la moda, sus estilos son copiados por miles de seguidores y los grandes diseñadores se disputan el 'honor' de que vistan uno de sus diseños en eventos importantes.

Por este motivo, acostumbran a tener un gran equipo de estilistas detrás, ¿pero qué ocurre cuando son los propios artistas los que pasan de ser un escaparate de tendencias a formar parte activa en la industria de la moda? Son inumerables los cantantes que se han aventurado en el mundo de la moda, ya sea con colaboraciones con firmas, como recientemente ha hecho Rihanna con River Island; o creando su propia marca de ropa como el caso de Beyoncé.

A continuación te dejamos con el Top 10 de mayor a menor éxito de cantantes que se meten a diseñadores:

1- Jessica Simpson: The Jessica Simpson Collection

Aunque en sus facetas como cantante y actriz no ha logrado ser de las más destacadas, en moda es una de las cantantes que más éxito han obtenido. En 2006 Jessica Simpson colaboró con Vince Camuto para una línea de zapatos.

Tras el éxito obtenido, la cantante amplió su colección en un total de 22 líneas de productos diferentes que la han consagrado como la primera marca de moda gestionada por una cantante, con la que ha facturado más de mil millones de dólares.

2- Jay Z: Rocawear

El imperio Jay Z no podía quedarse fuera del mundo de la moda y por eso en 1999 lanzó la firma Rocawear: ropa de estética urbana para jóvenes que abarca abarca desde ropa deportiva, lencería, complementos, joyas, ropa para niños etc., con la que factura más de 700 millones de dólares al año.

La clave del éxito de Rocawear es la identificación del público con el propio Jay Z sumada a una exitosa estrategia comercial para abarcar prácticamente todas las líneas de productos relacionados con la moda.

3- Diddy: Sean John

Pasamos de uno de los grandes raperos a otro: Diddy, anteriormente conocido como Puff Daddy, es otro de los cantantes que más éxito tienen en el mundo de la moda. En 2008 fundó la firma Sean John que desde entonces no ha parado de ganar prestigio y con la que factura anualmente 190 millones de dólares.

Diddy ha sido nominado como Mejor Diseñador del Año en cinco ocasiones por parte del Consejo de Diseñadores de Moda Americanos ganándose así el prestigio por parte de la Industria de la Moda.

4- Gwen Stefani: L.A.M.B

La cantante de No Doubt diseñaba su propia ropa para actuaciones y videoclips con la banda, y aunque el gusto gustaba a muchos y horrorizaba a otros, es indiscutible que se trataba de una clara marca de identidad.

La línea de moda L.A.M.B (iniciales de Love. Angel. Music. Baby, su primer disco en solitario) se creó en 2003 y se basa en los propios gustos de Gwen, que al parecer coinciden con el de mucha gente facturando más de 90 millones de dólares anuales.

5- Liam Gallagher: Pretty Green

El pequeño de los hermanos Gallagher lanzó en 2009 Pretty Green, una firma sólo para hombres. Con el mismo estilo mod y british que caracterizaba a Oasis, Pretty Green cuenta con trece tiendas en el Reino Unido.

Pretty Green, compuesta por las colecciones Black Label y Green Label; nace de la necesidad de "ropa de corte british de calidad y actualizada", según el propio Liam.

Y aunque afirma que no lo hace por dinero si no por cubrir esa necesidad, es una de las firmas de moda más rentables gestionadas por un músico.

6- Madonna: Material Girl

La ambición rubia no podía quedarse sin meter mano en la industria de la moda. En 2010 fundó junto a su hija Lourdes María la firma Material Girl. De estilo ochentero con toques punk y enfocado a chicas jóvenes, la marca se encuentra en plena expansión.

De momento únicamente se comercializa en los grandes almacenes Macy's y uno de los puntos fuertes de la firma es su repercusión mediática. Para lanzarla contaron como imagen con la actriz y cantante Taylor Momsen, conocida por su papel de Jenny Humphrey en Gossip Girl, y la han seguido Kelly Osbourne y recientemente Georgia Jagger, hija del rolling stone Mick Jagger.

7- Pharrell Williams: Billionaire Boys Club / Ice Cream

Adentrándono hacia el final de la lista, las cosas empiezan a no ser tan fructíferas. Pharrell Williams, que allá por 2005 fue nombrado el hombre mejor vestido del mundo por Esquire, se unió al diseñador japonés Nigo para crear Billionaire Boys Club / Ice Cream.

Aunque tuvo bastante éxito a mediados de la decada pasada, las ventas de Billionaire Boys Club / Ice Cream, compuesta por prendas coloridas y con ilustraciones de gran tamaño, han ido disminuyendo, entre otras cosas, por sus precios elevados.

8- Justin Timberlake: William Rast

El intérprete de Suit & Tie, que ha vuelto al mundo de la música con un elegante estilo como ya indica el nombre de su primer single, también tiene marca de ropa. William Rast dista de la actual imagen de Timberlake y está basada en el denim americano con toques moteros.

Dirigida a clientes con alto nivel adquisitivo, William Rast tiene una buena aceptación en Estados Unidos, pero la proyección internacional de la firma está bastante lejos de la de los cantantes que ocupan los primeros lugares de esta lista.

9- Bono de U2: EDUN

EDUN es la firma de ropa que fundó Bono junto a su mujer Ali Hewson en 2005 con la finalidad de incentivar el comercio en África.

Aunque esta iniciativa se encuentra llena de contradicciones, ya que sólo el 37% del algodón de se utiliza en la confección de sus prendas proviene de África.

Por otro lado, los altos precios de sus artículos hacen que esta marca 'solidaria' solo esté al alcance de aquellos que tienen las carteras llenas.

10- Beyoncé: House Of Deréon

Aunque estamos acostumbrados a que Beyoncé triunfe en todo lo que se propone, en el ámbito de la moda no ha tenido mucha suerte. La cantante fundó en 2004 House Of Deréon para comercializar los diseños de Tina Knowles, su madre y responsable del vestuario de las Destiny's Child.

A pesar de que tanto Beyoncé como su hermana Solange han ejercido de modelos, la firma no ha alcanzado el éxito que se esperaba acostumbrados a las grandes cifras que factura la cantante en sus diferentes vertientes empresariales.