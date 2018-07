My Chemical Romance, Sum 41, Orbital y Groove Armada DJ Set en la cuarta edición del MTV Winter Valencia 2011 My Chemical Romance, Sum 41, Orbital y Groove Armada DJ Set en la cuarta edición del MTV Winter Valencia 2011 europafm.com | | Actualizado el 17/07/2018 a las 23:38 horas

Escenario del MTV Winter Valencia 2011 / europafm

MTV ha querido dotar al MTV Winter de la escenografía más innovadora, y por ello este año el escenario, situado bajo el Museo Príncipe Felipe, será una plataforma abierta al público de 26x12 metros y con una pantalla de 45 metros de ancho en la que se proyectarán visuales. De esta manera, toda la vanguardista arquitectura de la Ciudad de las Artes y las Ciencias se convertirá en el espectacular escenario para los conciertos de My Chemical Romance, Sum 41, los DJ Sets de Orbital y Groove Armada, más la banda local The Welcome Dynasty.



Este año MTV Winter Valencia reúne a los grupos de rock juvenil del momento y a dos iconos de la electrónica en un cartel capaz de reunir a todo tipo de público bajo una nueva e impactante producción. My Chemical Romance, con más de 8 millones de discos vendidos, vuelve con una propuesta más madura y menos apocalíptica con la que da un giro a su carrera y que le ha llevado a ser proclamada como "el mejor disco de rock de 2010, "la salvación del rock n'roll" según la prestigiosa revista musical británica New Musical Express.