Artistas españoles rinden homenaje a la banda más influyente del siglo XX

En 1963, Los Beatles presentaron su primer álbum de estudio. Please, Please me fue el primer paso para convertirse en un grupo referente de la historia musical. La banda de Liverpool revolucionaron los estándares compositivos y la producción de la industria musical, además de ser influyentes de moda y entretenimiento en la sociedad de los 60. Tras medio siglo de números 1 y 43 años años tras de su separación, la esencia de Los Beatles sigue viva.

A Hard Day’s Night se presenta como una noche especial: los mejores éxitos de la banda de Lennon, McCartney, Harrison y Starr serán versionados por cantantes nacionales. Los artistas invitados son Russian Red, Marlango, Coque Malla, Rubén Pozo, Los Coronas, Sidonie, L.A., Pasajero, Miss Caffeína, Mucho, Smile, Rozalén, Georgina, Tuya, Rufus T.Firefly, Aurora o Nora Norman, entre otros.