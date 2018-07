Bruno Mars confirma nuevo concierto en España: 14 de noviembre en Barcelona

Tras el éxito de ventas del [[LINK:INTERNO|||20130220-NEW-00179-false|||concierto de Bruno Mars de Madrid]], que agotó las entradas en tan solo 72 horas, se suma ahora una nueva fecha para The Moonshine Jungle World Tour: 14 de noviembre en el Palau Olímpic de Badalona (Barcelona). Primera visita de Bruno Mars a nuestro país, con el éxito asegurado.

Las entradas para este esperado segundo show se pondrán a la venta a partir de las 10h del martes 7 de mayo. El precio de las entradas será de 45 euros para las entradas de pista y 45 y 50 euros para las entradas de Grada (gastos de distribución no incluidos). Bruno Mars está arrasando en todo el mundo. Si hace tan solo unos meses lanzaba su segundo álbum de estudio, los éxitos le vienen a un ritmo de vértigo.

2010 nos presentaba a un joven artista con un primer álbum lleno de hits. Doo-Wops&Hooligans lanzaba a lo más alto a Bruno Mars, llegando a conseguir un Grammy, un American Music Award, cuatro MTV Awards y un Brit, por citar solo algunos de los premios que lleva sumados en su corta carrera. Además, entre sus cifras destacan ya más de 7 millones de álbumes y 50 millones de singles vendidos en todo el mundo. De su primer álbum destacan temas como Just The Way You Are, The Lazy Song, Marry Me o Count On Me, aunque es difícil no mencionarlos todos, porque cada uno de los temas es un auténtico hitazo! 2012 nos traía una nueva entrega, Unorthodox Jukebox, su segundo trabajo discográfico, que suma ya discos de platino en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Canadá o Irlanda. Con él, Bruno Mars regresa al nº1 del Billboard americano y lo hace quince semanas después del lanzamiento, precisamente cuando su nuevo sencillo When I Was Your’ Man consigue alcanzar también lo más alto de la lista de singles estadounidense.

En España, el álbum ya es disco de Oro, el primer single Locked Out Of Heaven se ha mantenido como Nº1 de radio durante nueve semanas consecutivas y el más reciente, When I Was Your Man sigue la estela del éxito, posicionando a Bruno Mars como uno de los artistas más destacados de 2013. Su próxima gira, The Moonshine Jungle World Tour, dará comienzo en Washington DC el 22 de junio. Son en total 68 conciertos confirmados hasta el momento, para una gira mundial que ha agotado ya entradas en la mitad de los shows, y para la que se empiezan a anunciar ya nuevas fechas para 2014.