Madonna en plena forma: lleno espectacular en el Palau Sant Jordi de Barcelona

No era un día fácil, ni para Madonna ni para el público que tuvo que pasar por numerosos y minuciosos controles de seguridad para entrar al Palau Sant Jordi, tal vez por eso, la reina de pop, tardo una hora y cuarto más de lo previsto en salir, poniendo al público asistente algo nervioso, Eso si, hay decir que podías compensar la espera tomando un refresco donde los vasos creados especialmente para el concierto y que podías llevarte de recuerdo, valían mucho la pena.

Pero como no podía ser de otra manera, la hora de espera pasó rápidamente al olvido cuando Madonna empezó su espectáculo. Una mezcla perfecta de una Madonna en plena forma, sexy, romántica y divertida, muy divertida en un concierto que no faltó de nada; las canciones de siempre, las nuevas, mexicanas, country, y hasta flamenco.

No hace falta recalcar que tanto su escenografía y coreografías eran, como nos suelte tener acostumbrados, espectaculares. Mas que bailarines lo que lleva esta mujer son acróbatas. No le hacia falta meterse al público en el bolsillo, pero utilizando las tres palabras que sabía en español, y digo tres porque repitió las mismas durante todo el concierto, aún la hacían más cercana: "CALIENTE; LISTOS, TE AMO".

Eso y sacar a su despedida una bandera del Barça, que también ayudó, en un Palau Sant Jordi entregado. Tal vez lo que más sorprendió fue su lado más divertido, llegando a interactuar con el público, tirando un ramo de flores que recogió una pareja gay, o recibiendo el anillo de un chico con la novia a la lado, que hizo que Madonna gritara asombrada: "Que raros sois los españoles!!" provocando una carcajada a todo el allí presente, y como digo, poniendo al público en el bolsillo de nuevo.

¿ Conclusión? Un espectáculo que no te puedes perder y si vas, tienes que llevarte algo de recuerdo de su merchandising: Calcetines, calzoncillos, sudaderas, camisetas, trajes de monja, colonias, collares... (Todo con la palabra BITCH, por si cabía alguna duda). Mejor no os digo lo que me llevé yo, porque como diría Madonna, es demasiado "raro". ;)