Camilo Sesto presenta una versión del Padre Nuestro con la voz del Papa Francisco

Camilo Sesto ha lanzado una nueva versión del Padre Nuestro que incluye la voz del Papa Francisco. Como lo oyes. Rezar ya nunca será lo mismo y si no que se lo digan al cantante, quién asegura sentirse un privilegiado por compartir la canción con una de las personas ''más importantes'' del mundo. "Compartir unas palabras con alguien que no es cantante, con alguien casi el más importante de este mundo, me hace sentir un privilegiado, tocado por la mano de Dios y no me importará llegar a cantarlo ante él en el momento que sea necesario", ha indicado Camilo Sesto durante la presentación de la canción en la Iglesia de San Antón, junto al presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel García.

El tema es una versión en español de una canción extraída del musical Il Primo Papa, en la que el Vaticano, a través de la Vicaría de Roma y el Consejo Pontificio de la Familia, ha autorizado la inclusión de la voz del Papa Francisco en la primera oración con la que se dirigió al mundo al tercer día de ser elegido Papa, a través de Radio Vaticano.

El cantante ha destacado la importancia de la oración del Padre Nuestro que, a su parecer, no hay que rezarlo "de carrerilla" y que puede servir en circunstancias muy distintas, "cuando se está bien, cuando se está mal, para pedir y para dar las gracias".

¿Te animas a escucharla?