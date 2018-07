Esta famosa de la televisión ofrece sus servicios sexuales por internet

Aramis Fuster ha sido una de las reinas del ocultismo y del frikismo de nuestra televisión. Pero debido a sus problemas económicos fue desalojada de su casa de Lleida y ahora busca otras fuentes de ingresos. La pitonisa ha decidido prestar sus servicios sexuales como dominatrix en el catálogo de 'Scorts maduras' de la madame Anna Solano en Barcelona. Aramis fijó su caché inicial en 1.000 euros por hora, una cantidad que ha tenido que rebajar para ajustarse al mercado, aunque cobra 100 euros más que el resto de sus compañeras.

La madame admite que de momento sus servicios no están teniendo 'demasiado éxito', y que las llamadas que reciben son de curiosos comprobando si se trata realmente de la tarotista. De momento Aramis Fuster niega que esté ejerciendo la prostitución. "Soy la máxima autoridad mundial en ocultismo, sería muy torpe ofreciendo servicios sexuales a 300 euros la hora, cuando me han hecho ofertas de 30.000 euros", asegura Aramís a Crónica Global. Sin embargo, no niega que en ocasiones pueda haber "encuentro sexuales" con el dominado, pero que eso lo decide ella.

Aramis Fuster lo tiene claro: "Que hablen de mí aunque sea mal. No me importa nada. Es marketing. Todo lo que se diga para bien o para mal me beneficia", según recoge La Vanguardia.