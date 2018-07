Así de brillante responde esta chica ante las críticas por no depilarse las axilas

Laura De es una chica normal que estudia filología belga y que tiene una apariencia normal, o al menos hasta que levanta los brazos.

la joven decidió colgar en su facebook fotos de sus axilas sin depilar, y parece ser que al resto de la sociedad no le ha parecido muy bien.

El mes pasado participó en una sesión de fotos con la artista Florence Lecloux, con quien esperaban poder combatir las críticas contra las mujeres y la aceptación del cuerpo de cada una.

aunque la chica estaba orgullosa del trabajo que había realizado, a más de uno no le gustó esta postura, incluso llegaron a insultarla: la llamaron prostituta, cerda y le dijeron que era "más sucia que un animal".

"Nunca pensé que sería víctima de acoso e insultos", expresó Laura a Buzzfedd.

"Soy una chica que decidió hacer lo quería con su cuerpo. Como un hombre también puede hacerlo … Y las consecuencias de esto fue una colectiva humillación, acoso, insultos, amenazas". "Me dijeron que en Bélgica y en Francia no necesitamos el feminismo, que las mujeres tienen suficientes derechos… Todo esta violencia demuestra que no lo tenemos". "En Bélgica, un país que se llama a sí misma libre y desarrollado, cuando una mujer quiere decir ‘No a la depilación con cera’ se le penaliza hasta que vuelva a estar en estándar social". "Sólo quiero decir: Gracias. A toda esa gente que me apoyarme con sus comentarios, sus mensajes privados, compartiendo mis fotos y proyectos artísticos. Niñas, niños y no binario que luchan por un mundo más justo con valor e flexibilidad, son mis héroes", comentó.