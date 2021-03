El aterrador vídeo de una figura que aparecer y desaparece en un asilo de ancianos abandonado

Matt Nadine y Andy Thompson son dos exploradores urbanos llamados Finders Beepers History Seekers (buscadores de historias) que se colaron en el edificio Mossley Manor Care Home en Liverpool.

Este edificio, que ahora está abandonado, fue un asilo que acogió a decenas de ancianos y que cerró en 2015 por emplear a delincuentes y tener a los mayores en condiciones deplorables.

En sus investigaciones para ver cómo se encuentra el interior del asilo en la actualidad, Matt y Andy se adentraron cámara en mano cuando algo escalofriante les sorprendió. Tal como se puede ver en las imágenes, en el piso superior se ve una figura oscura que se mueve y se desvanece ante los exploradores.

"No había forma de que nadie pudiera volver a cruzar la parte superior de las escaleras sin que Andy me viera mientras corría escaleras arriba, y como muestran las imágenes, no había ningún lugar adonde ir", explica Matt, que rápidamente fue tras la figura para encontrar a la "persona" que estaba escondida en el edificio.

Pero en el piso de arriba no encontraron a nadie, ni tampoco vieron ninguna forma de que alguien pudiese haber salido de allí sin cruzarse con ellos por las escaleras.

Matt asegura que es un hallazgo muy interesante, ya que compañeros suyos especializados en ciencia paranormal aseguran que estas imágenes son "la prueba más concluyente de la existencia de fantasmas que jamás hayan visto capturadas en un video".

Además, asegura que estas imágenes son especialmente curiosas ya que no estaban buscando fantasmas en el edificio. "Andy ni siquiera cree en ellos", asegura Matt.