Las cámaras de seguridad graban un fantasma en una tienda de ropa

Liam Woodgates, de 31 años, estaba trabajando en la tienda de ropa Hopkinson Vintage cuando de repente vio algo extraño en una de las cámaras de seguridad. Al volver a ver el vídeo confirmó lo que sospechaba: una extraña figuraba paseando por una delas secciones de ropa.

Esta tienda abrió por primera vez en 1880 como un negocio familiar llamado H. Hopkinson Ltd dedicado al comercio textil. Actualmente su nombre ha cambiado a Hopkinson Vintage y se vende ropa de segunda mano.

"Creemos que puede ser el fantasma de la Sra. Hopkinson haciendo sus compras en el edificio", dijo Izzy Watts, gerente general del Hopkinson Vintage, a Daily Mirror. "Normalmente me quedo en el edificio hasta tarde, así que estoy un poco preocupada. Nunca me he sentido insegura antes, pero el propietario del edificio siempre dijo que sentía algo extraño. Cuando vi las imágenes por primera vez le dije que ese día no iba a trabajar".