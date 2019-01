Un chico se gasta 26.000 euros para parecerse a Michael Jackson

Ser el mejor imitador del mundo de un artista concreto no es nada fácil. Hay que calcar sus gestos, sus bailes y, sobre todo, sus canciones y su aspecto físico. ¿Es este el mejor doble del planeta del rey del pop? El joven Leo Blanco ha desembolsado 26.000 euros para ser Michael Jackson.

Solo tiene 22 años pero el joven Leo Blanco ya se ha sometido a 11 intervenciones de cirugía estética para parecerse cada vez más a Michael Jackson.

Fue a los 15 años cuando el joven, que acumula 44 mil seguidores en Instagram, decidió comenzar su transformación en el rey del pop.

En todos estos años, se ha gastado un total de 26.000 euros en estos retoques. "Puse mi cuerpo, mi alma y todo mi dinero para transformarme en el mejor imitador de Michel Jackson en todo el mundo", aseguró el argentino en una entrevista para The Sun. Se ha operado la nariz, los pómulos, la mandíbula y la barbilla.

Para poder costearse los procedimientos médicos, el joven participa en shows de televisión e incluso se atreve a actuar en la calle.

Su madre no comparte con él esta afición por parecerse al fallecido Michael Jackson, responsable de éxitos como Billie Jean o Thriller. "A veces lo miro y pienso, ¿de verdad él es mi hijo?, muchas veces yo no lo puedo creer. Ha cambiado demasiado su apariencia y eso me da temor", asegura la madre del joven.