Un culturista abofetea al juez después de perder un torneo ¡ y enseña el pene!

El culturista griego Giannis Magos no tiene muy buen perder. Había sido declarado ganador de la competición de 100 kg y parecía dispuesto a ganar el título de la IFBB Diamond Cup 2016 en Atenas, pero no fue así. Una cosa es enfadarse y otra muy distinta lo que ha hecho este hombre. Cuando no fue declarado campeón se enfureció tanto que le metió un bofetón al juez Armando Márquez tirándolo al suelo. En el vídeo no se ve, pero según explican desde Yahoo News, después de todo el jaleo con el juez, Giannis tiró todas las mesas de los jueces y se sacó el pene.

Aunque si te hace eso, cualquiera se mete con él...¡Pobre juez!