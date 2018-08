Evitan que un hombre se suicide invitándole a cervezas

Dos repartidores de Minnesota llamaron a la policía al ver a un hombre en el borde de un puente, a punto de lanzarse al vacío. Mientras esperaban que llegaran los agentes, los jóvenes empezaron a conversar con él, para convencerle de que no era una buena idea y, consiguieron cambiarle de opinión cuando le ofrecieron unas cervezas.

Jason Gaebel y Kwame Anderson son dos repartidores que conducían por la autopista 94 de Minnesota, Estados Unidos cuando, de repente, vieron como un hombre estaba en el borde del puente a punto de saltar. Jason y Kwame no dudaron en pararse para comprobar que se encontraba bien, según ABC news.

El hombre respondió que se quería quitar la vida, por lo que no dudaron en llamar a emergencias. Pero mientras tanto intentaron entretenerle y convencerle de que esa no era la mejor opción. Estuvieron hablando con él y éste no bajó hasta que le invitaron a una caja de cervezas que tenían en el camión.

La policía de Minnesota felicitó la actuación de estos dos hombres que no dudaron en pararse para salvar la vida a un hombre.