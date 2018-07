Un hombre se despierta en el depósito de cadáveres después de una terrible borrachera

Se emborracha , lo declaran muerto en el hospital y se despierta congelado en el depósito de cadáveres . No es una broma. Cuando se despertó y supo que acaba de 'volver a la vida', se le ocurrió celebrarlo de la mejor forma posible: volviendo al bar.

Los excesos con el alcohol todos sabemos que no siempre acaban bien, pero de tener una horrible resaca y que las lagunas de la noche anterior se apoderen de ti, a despertarte en un depósito de cadáveres... ¡Ya es pasarse! Esto le ha ocurrido a un hombre de 25 años de Polonia, Kamil, quien salió de fiesta y debió de beberse hasta el agua de los floreros. Kamil, en un momento de la noche se desmayó (no por el calor, precisamente) y sus amigos decidieron llamar a una ambulancia. ¿Coma etílico? No. Al llegar al hospital, para sorpresa de todos, lo dieron por muerto. Dadas las circunstancias, lo trasladaron a la morgue para posteriormente hacerle una autopsia. Pero, al parecer, un guardia que estaba de servicio comenzó a escuchar golpes en el depósito, se acercó a la zona y encontró a Kamil vivo y desnudo, aunque muerto de frío y pidiendo una manta.

Después de hablar con la policía para aclarar el malentendido, los médicos le realizaron varias pruebas y, efectivamente, estaba vivo. ¡El hombre estaba tan feliz de haber 'renacido' que decidió ir al bar a celebrarlo!