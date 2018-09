Un hombre sin pene pierde la virginidad con 45 años gracias a un falo biónico

Andrew Wardle se sometió el pasado mes de junio a una operación para implantarse un pene biónico. Fue todo un éxito y ahora, una vez que ha pasado el proceso de recuperación, ha tenido relaciones sexuales, algo que no había podido llevar a cabo todavía ya que nació sin pene.

Andrew Wardle nació con extrafia vesical, una rara enfermedad congénita por la que sus genitales no llegaron a desarrollarse adecuadamente. No tenía pene, pero eso no era lo peor. Tuvo que someterse a una infinidad de operaciones para poder tener un sistema urinario que le permitiera llevar una vida más o menos normal.

A sus 39 años, todavía no había contado a nadie su problema. Sus padres lo dieron en adopción de pequeño y a sus novias les mentía, diciéndoles que sus problemas con el sexo se debían a su consumo de drogas y alcohol. No podía seguir con esa vida, así que decidió abrirse y contar al mundo su situación.

A partir de ahí, las cosas comenzaron a cambiar. Conoció al urólogo Dan Wood y, aunque era escéptico porque había pasado por numerosos hospitales sin éxito, se dio una oportunidad a sí mismo y se puso en sus manos. "Yo puedo fabricarte una vejiga nueva. Y mis amigos (del University College Hospital de Londres) pueden fabricarte un pene", le dijo.

Después fue el cirujano David Ralph quien se encargó de construir el pene biónico. El tejido para la faloplastia se lo extrajeron del antebrazo y el interior lleva un sistema de bombeo que mantiene el pene erecto. "Tengo un buen brazo, así que ha dado para un señor pene", cuenta entre risas. Ahora tiene 45 años y su calidad de vida ha mejorado considerablemente.

La operación, que se realizó el pasado mes de junio, costó 50.000 euros y ha permitido a Andrew tener una vida que hasta ahora no había podido. El hombre acudió al programa This Morning para contar su experiencia, aunque no es la primera vez que aparece en televisión.

"Su pene parece normal, solo que funciona un poco diferente. Es fantástico, no nos tenemos que preocupar por la viagra o por hacerse viejo... ¡y lo puede hacer borracho!", cuenta Fedra, su novia de 28 años.

Andrew describió su miembro como "ridículmente grande". Sobre el sexo, cuenta que tenía que seguir unas pautas antes de ponerse "manos a la obra". "Debía probar la función cada mañana y cada noche, y dejarla erecta durante 20 minutos. Así que una mañana, antes de salir... simplemente pasó. Fue bonito y natural, como quería que fuese", cuenta Andrew. "Fue una celebración de nuestro amor", explica Fedra.