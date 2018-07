La Iglesia critica una misa con canciones de Coldplay

La Agencia Católica de Informaciones ha emitido un comunicado en el que expresa su desacuerdo con la celebración de la Misa Coldplay, donde se escucharon temas de la banda británica y fue organizada por la Universidad Iberoamericana de Puebla, en México.

"Se debe evitar que, bajo pretexto de experimento, se realicen en las iglesias actos que desdigan de la santidad del lugar, la dignidad de la acción litúrgica y la piedad de los fieles.", son algunas de las palabras que se pueden leer en la publicación, que añade que "Los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica".

Sin embargo, los organizadores no anularon el evento, que tuvo lugar el miércoles 11 de octubre, y expusieron que cumplían con el rito católico y que, solamente sonaban canciones de Coldplay para tratar temas sociales como los derechos humanos o el cuidado del planeta.

Asimismo, los asistentes compartieron algunas imágenes y vídeos de la Misa, donde se escucharon canciones en las que Chris Martin canta frases con referencias religiosas. Por ejemplo en Viva la Vida, recita "I hear Jerusalem bells a-ringing, Roman cavalry choirs are singing" (Escucho sonar las campanas de Jerusalén, los coros del Calvario Romano están cantando) y en Death will never Conquer dice "One day death is going to conquer me [...] I hope sweet heaven has a place for me" (Un día la muerte me va a conquistar [...] Espero que el dulce cielo tenga un lugar para mí).

Te invitamos a participar en la Misa Coldplay. Parte del #DíaComunidadIbero Miércoles 11 de octubre, 12:00 hrs. pic.twitter.com/gyPvNw0gRf — IBERO Puebla (@IberoPuebla) 10 de octubre de 2017