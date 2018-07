Una joven, a punto de quedarse ciega al teñirse las cejas y sufrir una reacción alérgica

Tylah Durie, una británica adolescente de 16 años, es estudiante de estética. Por eso, muchas veces, prueba sus técnicas en ella misma antes que en los clientes.

Pero esta vez algo salió mal. A pesar de haber probado el tinte previamente en una zona del cuerpo no sensible, para comprobar si era alérgica o no, la joven sufrió una reacción bestial que casi la deja ciega y le ha provocado terribles consecuencias.

"Me desperté casi ciega por la reacción, mis ojos se habían hinchado como globos enormes... Me puse a llorar y gritar", explica la joven al diario Metro.

Tras acudir a urgencias, a Durie le fueron diagnosticadas quemaduras químicas muy severas en la zona afectada. Los especialistas le han dicho que ha tenido suerte: esta reacción la podría haber dejado ciega.