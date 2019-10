Muere una adolescente tras explotar su móvil cuando lo cargaba bajo la almohada

Una joven de 14 años ha fallecido por la explosión de la batería de su teléfono móvil muy cerca de su cara. Alua Asetkyzy Abzalbek, una joven de Kazajistán, había dejado su teléfono móvil cargando debajo de la almohada, con la intención de quedarse dormida escuchando música.

Sus padres la encontraron a la mañana siguiente sin vida, y cuando llamaron a urgencias solo se pudo certificar su muerte. Los forenses de la investigación aseguran que el terminal explotó por la mañana, tras sobrecalentarse durante toda la noche.

"Todavía no me lo puedo creer. Eras la mejor. Habíamos estado juntas desde la adolescencia. Va a ser muy duro para mí estar sin ti. Me has dejado para siempre", escribió Ayazhan Dolasheva, la mejor amiga de Alua.

Los expertos no han querido desvelar la marca del móvil que explotó, causando la muerte de una adolescente de solo 14 años.