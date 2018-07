Una mujer practica el sexo con la estatua de un dinosaurio en un parque infantil

Cuando crees que lo has visto todo, el ser humano vuelve a sorprenderte… ¡Y muchas veces para mal! La última locura con la que nos hemos es la de una mujer británica que decidió practicar sexo con la estatua de un dinosaurio en un parque frecuentado por familias .

Practica sexo con una estatua en un parque infantil / The Mirror

La mujer en cuestión fue pillada a plena luz del día, sin bragas y de la guisa que aparece en las fotos que ha publicado The Sun, practicando sexo con la figura de un tiranosaurio rex bebé situado en el parque infantil Devon, en Reino Unido. La autora de esta polémica ya ha sido identificada por la policía británica y tal vez arroje algo de luz que nos ayude a comprender qué le movió a hacerlo.

Labores de limpieza de la estatua del dinosaurio / The Mirror

Los responsables de limpieza del parque tuvieron que afanarse para desinfectar a fondo la estatua, que no es el primer acto de vandalismo que sufre, ya que hace unos meses fue decapitado. John Thorogood, el organizador del parque, comentaba: “He visto la imagen en las redes sociales y me he disgustado muchísimo".

Esperemos no tener que volver a presenciar cosas como esta…