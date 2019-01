Sancionan a un futbolista internacional de Irlanda por masturbarse en público

Gavin Whyte, un futbolista del Oxford United, ha sido sancionado por su equipo tras la difusión de unas imágenes en las que se le ve masturbarse en plena calle después de una noche de fiesta.

Según los medios ingleses, el joven futbolista estaba celebrando el 'Premio George Best Breakthrough', que le habían concedido. "Está totalmente fuera de lugar", ha asegurado Karl Robinson, responsable del equipo.

"Gavin es un joven tranquilo y respetuoso que está totalmente devastado por esto: rara vez he escuchado a alguien tan arrepentido por algo que se arrepiente y sabe que no debería haber hecho. Había bebido demasiado, y nos ocuparemos de eso también, pero tanto si eres un futbolista como si no, ese tipo de comportamiento es incorrecto en todos los niveles", ha explicado.

"Nos sentaremos con Gavin y le recordaremos en términos inequívocos sus responsabilidades. Tenemos apoyo psicológico y de comportamiento aquí para ayudarlo a superar esto. Es un gran chico y espero que los seguidores puedan perdonarlo por un momento de locura", terminó.