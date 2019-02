La sincera carta de una mujer que busca un diseñador que fabrique un bolso con la piel de la pierna que le van a amputar

Joan, una mujer de 55 años, está a punto de ver cómo le amputan una de sus piernas. Padece una enfermedad arterial periférica y esa es la recomendación médica.

Así, aunque pueda parecer una locura, la mujer ha pensado en quedarse con un buen recuerdo, porque esa pierna es "parte de ella". Joan ha escrito una sincera y dura carta en la cuenta su situación y explica los porqués de esta idea que algunos pueden calificar de "extraña". La ha publicado en el portal Sweport, una plataforma de une diseñadores con fabricantes, y esto es lo que dice:

"Hola,

Soy una mujer de 55 años de Manchester y espero que puedas ayudarme. Parece muy probable que me vayan a amputar la parte inferior de mi pierna pronto (tengo una enfermedad arterial periférica) y estaba leyendo sobre el escándalo de desechos humanos, en el que tiraron partes del cuerpo de personas en un vertedero para que se pudriera, y no quiero que me pase a mi. Estaba conversando con un amigo sobre el cuero y cómo se trata y tuve un momento de bombilla: ¿puedo usar mi pierna amputada para crear algo hermoso y útil?

Estoy averiguando si puedo mantener mi pierna después de la cirugía y las conversaciones han sido positivas hasta ahora, ¡así que cruzaré los dedos!

Si logro mantener mi pierna, me gustaría tener un profesional para convertirla en un bolso. Estoy pensando en un bolso de tamaño mediano con una correa corta y una sección en el medio, que se hará con mi piel y el resto con otro material, que se puede confirmar más tarde, supongo. Para demostrar cómo visualizo el bolso, he hecho un dibujo que se adjunta. Es básicamente lo mismo que un bolso de cuero, pero este es con mi piel, que me pertenece, ¿por qué no?.

Supongo que la persona que hace este bolso necesitará saber cómo preservar la piel con productos de cuero / animales.

Tengo 3,000 dólares reservados para esto, lo cual espero sea suficiente. Si no es así, puedo ser flexible, pero desafortunadamente no puedo gastar una fortuna en esto.

Sé que es un poco extraño y asqueroso, y algunos pueden pensar que estoy loca, pero es mi pierna, y no puedo dejar de pensar en que se puede pudrir en algún lugar. Es parte de mí y quiero conservarlo.

Joan.