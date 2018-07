EN REINO UNIDO “Si es tan buena en la cama, quédate con ella”, el cartel que ha colgado por toda la ciudad una mujer al descubrir que su marido la engaña La venganza de esta mujer, después de pillar a su marido con otra, ha dado la vuelta al mundo. Y es que Linda llenó su pueblo con miles de carteles dirigidos a su esposo, le invitaba a quedarse con la otra chica. @europa_fm | Barcelona | Actualizado el 12/07/2018 a las 19:40 horas Graham y Linda / Facebook Facebook

Twitter Linda es una mujer de Warwick, un pueblo de Reino Unido de unos 25.000 habitantes, que ha querido vengarse de su marido Graham tras descubrir que se acostaba con otra chica. Esta joven decidió hacer un cartel para que todo el mundo se enterase de lo que había hecho su esposo. En el cartel que Linda diseñó podía leerse: "Si ella es tan buena en la cama, pues quédate allí". Además, del mensaje , Linda también escribió que las llaves de su coche las había tirado al canal, que había cambiado todas las cerraduras y que las tarjetas de crédito estaban en el tope. Y, a pesar de todo, también le deseó un feliz año nuevo. La nota la colgó en las farolas y las paredes de la población, donde miles de habitantes han visto los carteles y lo han compartido en las redes sociales.

Dear Linda of #Warwick,not sure if you're real but this has made me smile .Graham if you're out there whats your version ? @SocialMediaTodd pic.twitter.com/k4dfTYH40r — joan cummins (@joan_cummins) 7 de enero de 2017