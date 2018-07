El disco de Levántate y Cárdenas y Ponte A Prueba 2014

Mientras los demás los ponen en una lista... Nosotros te los ponemos en un discazo. El nuevo recopilatorio de Levántate y Cárdenas y Ponte a prueba 2014 va a ser un éxito seguro. Esta cuarta entrega viene más fuerte que nunca con un total de 36 temazos de máxima actualidad, algunos de ellos exclusivos de este recopilatorio. Están los temas más potentes del momento: All about that bass de Meghan Trainor, Liar liar de Chris Cab, Fireball, lo nuevo de Pitbull, Love runs out de One Republic, Blame de Calvin Harris con John Newman, además de los singles de Bruno Mars, Usher con Nicki Minaj, Ariana Grande, Jason Derulo, Ricky Martin, Milky Chance, Sia y mucho más...

Levántate y Cárdenas se ha convertido en el morning show que más ha crecido en el último año con 1,2 millones de oyentes y es muy probable que en la próxima oleada de EGM sea líder destacado de audiencia. Ponte A Prueba cada vez está más afianzado en su franja nocturna con más de 300.000 oyentes. Las canciones de este recopilatorio son fiel reflejo de las preferencias de los oyentes y no dejan de sonar tanto en los programas como en la fórmula de Europa FM.



-Deezer

-Spotify

-El Corte Inglés

-Tiendas TIPO

Levántate y Cárdenas y Ponte a prueba 2014 incluye:

DISCO LEVÁNTATE Y CÁRDENAS

1. OneRepublic - Love Runs Out

2. Calvin Harris feat. John Newman - Blame

3. Lilly Wood & the Prick and Robin Schulz - Prayer in C

4. Pitbull feat. John Ryan - Fireball

5. David Guetta feat. Sam Martin - Lovers on the sun

6. Usher feat. Nicki Minaj - She Came to Give It to You

7. Sia – Chandelier

8. Nico & Vinz - Am I wrong

9. Bruno Mars - Young girls

10. Ella Henderson - Ghost

11. John Legend - All of me

12. Aretha Franklin - Rolling in the Deep (The Aretha Version)

13. Alicia Keys - We Are Here

14. Alle Farben feat. Graham Candy - She Moves

15. Tiesto feat. Matthew Koma – Wasted

16. John Newman – Love me again

17. Imagine Dragons – Demons

18. Supersubmarina - Arena Y Sal

DISCO PONTE A PRUEBA

1. Meghan Trainor - All About That Bass

2. Magic! - Rude

3. Ariana Grande feat. Iggy Azalea – Problem

4. Jason Derulo - Wiggle

5. Milky Chance – Stolen Dance

6. Cris Cab- Liar Liar

7. Rita Ora - I Will Never Let You Down

8. Ricky Martin - Come with Me (Spanglish Version)

9. Avicii –Addicted to you

10. Adelen – Always on my mind

11. Mr. Probz - Waves (Robin Schulz Radio Edit)

12. Faul & Wad Ad vs. Pnau - Changes (Radio Mix)

13. Clean Bandit feat. Stylo G - Come over

14. The Script – Superheroes

15. Christina Perri - Human

16. Sidonie - Estáis Aqui

17. Passenger - Scare Away The Dark

18. Maldita Nerea - Mira Dentro

Escucha Levántate y Cárdenas y Ponte a prueba 2014: