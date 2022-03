12 datos curiosos de Rosalía que quizá no conocías

Si no vives en una cueva es más que probable que hayas tarareado alguna canción suya, pero ¿sabes cómo empezó? Te descubrimos 12 datos curiosos de los inicios de Rosalía que quizás no conocías.

Hay ya poca gente que no conoce a Rosalía. A estas alturas la catalana de 28 años es un nombre a nivel internacional, que ha colaborado con artistas de la talla de Billie Eilish, Tokischa o Bad Bunny. También con The Weeknd, con quien a finales de 2020 lanzó Blinding Lights Remix y con quien acaba de lanzar La Fama, el primer adelanto de su disco Motomami.

Tampoco se le resisten las covers, no hay más que escuchar sus versiones de canciones como Me quedo contigo de Los chunguitos o Amor Genuino de Ozuna.

La vida sentimental de Rosalía es de sobra conocida. La relación con Rauw Alejandro es vox populi desde su último cumpleaños, cuando la pareja decidió confirmar el que era un secreto a voces publicando sus primeras fotos juntas. Desde entonces no han dejado de darse muestras de su amor en premios y en conciertos. "Rosalía, mami, te amo", le cantó el intérprete de 28 años en su concierto del 25 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico.

Su música, su nombre y sus asuntos del corazo´n suenan hoy en todo el mundo, pero ¿sabes cómo y cuándo se enamoró del flamenco? ¿Y sabías que fue a un talent show cuando tenía 15 años y la rechazaron? ¿Conoces el nombre de sus discos?

Te contamos 12 datos curiosos de los inicios de Rosalía que seguro que te gustará descubrir.

1. Empezó a cantar cuando tenía 7 años. "Mi padre me animó a cantar durante una comida familiar. Al abrir los ojos, estaban todos llorando. No entendí qué había pasado, pero supe que podía hacer algo con la música", contó en una entrevista con El País.

2. La sensibilidad musical le viene de su abuela materna, a la que debe también su nombre. No le gustaba cuando era pequeña. "No me sentía cómoda con mi nombre. Pensaba: ‘¿Por qué no tendré uno normal, como el de cualquier otra niña?’. Pero luego empecé a darme cuenta de que era especial, fuerte. Ahora no lo cambiaría”, asegura.

3. Descubrió el flamenco con 13 años. Iba en el coche y escuchó una canción de Camarón de la Isla a través de la ventanilla. Rosalía, que en casa escuchaba The Beatles, Supertramp, Queen o Bob Dylan, se quedó prendada con el flamenco.

4. En 2008, con 15 años, estando en 4º de la E.S.O., probó suerte en un talent musical: participó en el programa Tú sí que vales pero no convenció al jurado. Le dijeron que tenía potencial pero tenía que sacarlo.

5. Se empeñó en ser cantante y se dedicó a ir por restaurantes, bodas, locales “de mala muerte”. El dinero que ganaba lo invertía en pagar a los palmeros. "Cantaba en tablaos, en bodas. A veces me pagaban 80 euros, a veces me invitaban a cena", explicó en una entrevista en un podcast de la República Dominicana sobre sus inicios con 16 años.

6. El tesón por conseguir su sueño no le faltó pero eso le pasó factura a su salud. Con 17 años tuvo que ser operada de las cuerdas vocales y tuvo que invertir dos años en su rehabilitación.

7. Ya recuperada entró en la Escuela Superior de Música de Cataluña y ahí tuvo como profesor de cante jondo al gaditano José Miguel Vizcaya, conocido como Chiqui de La Línea. Cabe destacar que esa escuela solo admite un alumno de cante jondo al año. En 2014 fue Rosalía. Tenía 21 años y fue ahí cuando cambió su suerte musical. "Me enseñó todo lo que sé de flamenco", contó en el podcast antes citado.

8. El verdadero punto de inflexión de su carrera llegó en 2016 cuando lanzó con C. Tangana el tema Antes de morirme. “Con este tema empieza a dejar muy claro qué estilo le va a hacer crecer, dónde va a ser más revolucionaria. Es el eje de lo que vendrá a ser después Rosalía", asegura Joan S. Luna, jefe de redacción de la revista Mondosonoro. Antes habían lanzado Llámame más tarde.

9. Las dos canciones la llevaron a subirse al escenario con C. Tangana, que presentó a una Rosalía aún desconocida como “la mejor cantante de España” en un concierto en noviembre de 2016 en la sala Ochoymedio Clube de Madrid. La pareja estuvo junta hasta mayo de 2018.

10. Después de la ruptura de C. Tangana y Rosalía, a finales de 2018 legó el disco El mal querer, que supuso el boom de Rosalía. Un año antes, en 2017, había sacado su primer disco, Los Ángeles, un disco de versiones de cantes clásicos flamencos que pasó bastante desapercibido. Son sus únicos dos álbumes, el tercero llegará en 2022 con el nombre de Motomami y un estilo muy distinto al de los dos trabajos anteriores. "Me gustaría no estancarme nunca, que cada disco fuese distinto y que hubiese una búsqueda constante. Tomar riesgos y experimentar. No perder nunca eso", advirtió sobre sus trabajos futuros en 2018.

11. Las uñas de Rosalía son su sello de identidad desde 2019. La peruana Maritza García, de Dvine Nails (con locales en Cerdanyola y el Poble Sec de Barcelona) plantó la semilla del nail art en Rosalía cuando este estilo triunfaba entre las cantantes latinas como Becky G o la estadounidense Nicky Minaj. Rosalía le propuso un intercambio. Le dijo algo así como: estoy empezando en la música, ¿hacemos una colaboración? Tú me haces las uñas y yo te saco en Instagram. “A las primeras que le hice les puse purpurinita difuminada en la punta”, explicó la peruana en El Periódico. Hoy sigue siendo su estilo aunque se permite salir en fotos con ellas al natural.

12. Pedro Almodóvar le dio su primera oportunidad en la película Dolor y Gloria. El director, al que le encanta introducir números musicales en sus películas, ha explicado en varias ocasiones que se quedó prendado de Rosalía con discos Los Ángeles, cuando la escuchó cantando copla tradicional. El día que el manchego la llamó cumplió un sueño. "Siempre me he sentido tan conectada con sus películas que pensaba: ‘Ojalá algún día tenga sentido para él utilizar alguna de mis canciones en una, ojalá, ojalá", contó en Shangay sobre su conexión con Almodóvar.