Todas las colaboraciones musicales de Rosalía

Aunque las colaboraciones musicales están a la orden del día, no se puede decir que Rosalía abuse de ellas. A pesar de ser una de las estrellas de la música más importantes del momento, la catalana se lo piensa muy bien antes de meterse en el estudio con otro artista.

La fama, con The Weeknd

El 11 de noviembre Rosalía publicará su bachata La fama, el primer adelanto de su próximo álbum Motomami, y la segunda colaboración con The Weeknd tras el remix de Blinding Lights.

Linda, con Tokischa

Rosalía sorprendió en septiembre de 2021 con una colaboración de lo más inesperada: Linda, con la artista dominicana Tokischa. ¡Y se ha convertido en todo un bombazo!

Nothing's especial, con Oneohtrix Point Never

Pero sin duda si ha habido una colaboración de lo más inesperada de Rosalía este año ha sido la que lanzó en mayo con Oneohtrix Point Never, el seudónimo de Daniel Lopatin, un músico experimental que ya había colaborado con artistas como The Weeknd, FKA Twigs, Anohni o Ishmael Butler.

La noche de anoche, con Bad Bunny

Bad Bunny y Rosalía escogieron el día de San Valentín para lanzar La noche de anoche rosalia, una canción incluida en el último álbum del puertorriqueño, El último tour del mundo. Por si no desprendieran suficiente química en su videoclip, ambos artistas revolucionaron a sus seguidores con una explosiva actuación en Saturday Night Live que desató todo tipo de rumores de una posible relación entre ambos.

Lo vas a olvidar, con Billie Eilish

Probablemente una de las colaboraciones de Rosalía más esperadas era la canción que grabó años atrás con Billie Eilish. En más de una entrevista la propia catalana animaba a la estadounidense a terminar su parte del tema para que pudiese salir a la luz, y finalmente Lo vas a olvidar se lanzó como tema principal de los dos capítulos especiales de la serie Euphoria.

Blinding Lights Remix, con The Weeknd

2020 terminó con una colaboración de lo más inesperada y sorprendente. The Weeknd escogió a Rosalía para lanzar el remix de uno de los grandes éxitos de su álbum After Hours: Blinding Lights. Una colaboración que no gustó por igual a todos los seguidores de Abel, pero que sin duda fue una gran promoción para la artista en el mercado anglosajón. Además, parece que los artistas se entendieron a la perfección profesionalmente, ya que repiten de nuevo para el nuevo álbum de Rosalía.

Relación Remix, con Sech, Daddy Yankee, J Balvin y Farruko

Tras sus colaboraciones con J Balvin y Ozuna, Rosalía se pasó de lleno al regaaeton en septiembre de 2020 sumándose al remix de Relación, de Sech, donde también participaban Daddy Yankee, J Balvin y Farruko. Una colaboración un tanto agridulce para la artista, ya que tal como confesó durante una charla con Pharrell —aunque no dio nombres concretos— le prometieron una parte mucho más destacada en el tema que la que tuvo finalmente.

KLK, con Arca

Otro coqueteo de Rosalía con la música experimental llegó de la mano de la artista Arca y el tema KLK, incluido en el álbum KiCk i de la venezolana.

TKN, con Travis Scott

El primer gran salto de Rosalía al mercado anglosajón vino en marzo de 2020 con su colaboración con Travis Scott, TKN. Un tema que fue todo un éxito y que la dio a conocer de lleno en Estados Unidos.

Yo x ti, tu x mi, con Ozuna

Sin duda, esta unión entre Rosalía y Ozuna fue una de las canciones del verano de 2019 y una de las primeras introducciones en la música latina tras sus dos temas con J Balvin.

Barefoot in the park, con James Blake

Barefoot in the park es una de las canciones más destacables de Assume Form, el notable álbum que James Blake lanzó en 2019. En el concierto que ofreció Rosalía en el Primavera Sound de Barcelona ese mismo año, invitó al artista británico al escenario para interpretar el tema juntos.

Con altura, con J Balvin

Lo que también esperaban ver los seguidores de Rosalía en ese mismo festival era a la cantante y a J Balvin juntos, que tocaba tan sólo unas horas después que la catalana. Sin embargo, ni en el concierto de Rosalía ni en el de J Balvin se produjo esa unión, a pesar de ser una de las grandes canciones de ese año.

Brillo, con J Balvin

El idilio musical de Rosalía y J Balvin empezó en 2018 cuando Rosalía colaboró en Brillo, para el álbum Vibras del puertorriqueño.

Antes que morirme, con C. Tangana

Y probablemente unas de las colaboraciones más comentadas de Rosalía han sido las que hizo con C. Tangana antes de triunfar con su álbum El Mal Querer. Si bien es más popular Antes de morirme, producida por Alizzz, la primera vez que se unieron musicalmente fue en Llámame más tarde.

Llámame más tarde, con C. Tangana